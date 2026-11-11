هيئة بحرية بريطانية: ناقلة تتعرض لحادث في مضيق هرمز لم تعرف تداعياته بعد

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، أنها ‌تلقت ‌بلاغًا عن تضرر ‌ناقلة ‌بسبب مقذوف في مضيق هرمز وأن ‌حالة الطاقم وحجم الأضرار والتأثير البيئي غير معروفين حتى الآن.

وذكرت الهيئة، حسبما أعلنت- في بيان اليوم /الأربعاء/- أنه يتعين على جميع السفن توخي الحذر أثناء العبور في مضيق هرمز، وإبلاغ الهيئة عن أي نشاط مريب، وذلك في الوقت الذي تجري فيه السلطات تحقيقاتها حول الواقعة.

وكان مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، قد أعلن أمس، أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لإصابة بمقذوف في مضيق هرمز.