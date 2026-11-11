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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

قطع المياه لمدة 4 ساعات عن عدد من المناطق في الجيزة

قطع المياه.. صورة تعبيرية
قطع المياه.. صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 4 ساعات عن المناطق الواقعة يمين المحور، بدءًا من منطقة الصفطاوي وحتى محور 26 يوليو.

موعد قطع المياه 

 وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة مساء يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2026، وحتى الساعة الرابعة صباح يوم الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026.

سبب قطع المياه

وذكرت أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال تحويل مسار خط مياه الشرب قطر 150 مم، والمتعارض مع الأعمال الإنشائية الخاصة بسلم محطة مونوريل بشتيل.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وأهابت بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

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