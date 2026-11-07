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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سقوط أمطار.. القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ترفع درجة الاستعداد وتنشر معداتها

جانب من الحدث
جانب من الحدث
آية الجارحي

تابع المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، استعدادات الشركات التابعة لمواجهة التقلبات الجوية، والإجراءات المتخذة لضمان الجاهزية الكاملة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، خاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة.

جاء ذلك في ضوء التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن توقعات سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدد من المحافظات.

رفع درجة الاستعداد القصوى

ووجّه المهندس مصطفى الشيمي رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة برفع درجة الاستعداد القصوى، والتأكد من جاهزية المعدات وسيارات شفط المياه وفرق الطوارئ، مع تكثيف أعمال تطهير شبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار، ومراجعة كفاءة المحطات ومعدات التشغيل، والانتشار المسبق بالمواقع الحيوية والمحاور الرئيسية والمناطق الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار.

وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة التواجد الميداني للقيادات وفرق التشغيل والصيانة، والمتابعة المستمرة لتطورات الحالة الجوية، والتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظات، مع موافاة الشركة القابضة بالموقف أولًا بأول، وسرعة التدخل للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بما يضمن الحفاظ على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة الصرف الصحي بالقاهرة الكبرى تفعيل خطة الطوارئ وبدء انتشار المعدات وسيارات الشفط بالمحاور المرورية الرئيسية والميادين والأنفاق ومنازل ومطالع الكباري، مع تحديد نقاط تمركز ثابتة بالمناطق التي تشهد تجمعات متكررة لمياه الأمطار، بما يتيح سرعة التدخل والتعامل مع أي طوارئ.

كما كثفت الشركة أعمال تطهير بالوعات الأمطار ومطابق وشبكات الصرف الصحي، ومراجعة كفاءة خطوط التصريف والمحطات، والتأكد من الحالة الفنية لمعدات الطوارئ، مع استمرار المرور الميداني على مواقع التمركز ومتابعة تطورات الحالة الجوية لتوجيه المعدات وفقًا للموقف الفعلي.

وفي محافظة الجيزة، دفعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بسيارات الشفط ومعدات الطوارئ، ونشرت فرق التشغيل والصيانة بالمناطق الساخنة والنقاط الأكثر عرضة لتجمعات مياه الأمطار، إلى جانب الميادين العامة ومنازل ومطالع الكباري، لضمان سرعة الاستجابة لأي تجمعات مائية محتملة.

كما تمت مراجعة جاهزية محطات وشبكات الصرف الصحي، والتأكد من كفاءة غرف الأمطار والشنايش، ومراجعة مناسيب البيارات، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل الفوري مع أي مستجدات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار المتابعة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات بالشركات التابعة، ورصد التحديثات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع استمرار جاهزية المعدات وفرق الطوارئ للتعامل مع أي تداعيات محتملة للتقلبات الجوية، حفاظًا على سلامة المواطنين وانتظام خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

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