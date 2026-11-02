وزيرة الإسكان تترأس اجتماع لجنة المرافق لمتابعة مشروعات مياه الشرب والصرف بالمنيا

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع لجنة المرافق بالوزارة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ومدينة المنيا الجديدة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، ومسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والجهات التابعة للوزارة والمعنية بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.

قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهمية المتابعة المستمرة للموقف التنفيذي للمشروعات بهذا القطاع الحيوي، والوقوف على معدلات الإنجاز الفعلية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، بما يضمن سرعة الانتهاء من المشروعات ودخولها الخدمة وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير البنية الأساسية.

تكثيف المتابعة الميدانية

ووجهت الوزيرة ، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد والمدن الجديدة، مع التركيز على متابعة كل مشروع على حدة، وتحديد موقفه التنفيذي بدقة، والتعامل الفوري مع أي تحديات أو معوقات، بما يسهم في دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات، خاصة المشروعات التي ترتبط بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم.

واستعرض الاجتماع تقريرًا بشأن نتائج المتابعات الميدانية لعدد من مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظة المنيا، ضمن الخطة الاستثمارية للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ومنها مشروع محطة معالجة صرف صحي المنيا بطاقة 90 ألف م3/يوم، ومشروع محطة ري الغابة الشجرية، ومشروع مياه دير البرشا بطاقة 100 لتر/ثانية، ومشروع محطة معالجة دير العذراء بطاقة 6 آلاف م3/يوم، بالإضافة إلى مشروع استكمال شبكات الصرف الصحي بسمالوط والمناطق المستجدة بمركز سمالوط، والذي يتضمن استكمال شبكات الانحدار.

كما تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمدينة المنيا الجديدة، ومنها أعمال توسعات محطة الرفع الرئيسية رقم (1)، وخط الطرد الممتد من محطة الرفع الرئيسية حتى محطة المعالجة، إلى جانب أعمال تصميم وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة معالجة الصرف الصحي بطاقة 40 ألف م3/يوم، بنظام المعالجة الثلاثية، فضلًا عن تنفيذ 5 مشروعات لشبكات المرافق (مياه الشرب والصرف الصحي وفرمة الطرق)، لخدمة عدد من المناطق بالمدينة.

ثم استعرض الاجتماع موقف تنفيذ 6 مشروعات شبكات مرافق بمدينة المنيا الجديدة، والتي تشمل (مياه شرب – صرف صحي – "فرمة"طرق) لخدمة المنطقة السياحية الثالثة (أراضي أكثر تميزاً) بمساحة (150.67) فدانا، والمجاورة الثالثة عشر بالحي الرابع بمنطقة 1360 فدان بامتداد المدينة، واستكمال المرافق بالمجاورة الثالثة بالحي الثاني بمنطقة 1360 فدان (مشروع ديارنا) بامتداد المدينة، ومجاورات بيت الوطن بالحي الثاني بمنطقة 1360 فدان بالامتداد.

وفي ختام الاجتماع، تم استعراض تقرير المرور الدوري للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، بشأن متابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنيا ومدينة المنيا الجديدة، وموقف التعامل مع الملاحظات التي تم رصدها والإجراءات المتخذة لتلافيها.