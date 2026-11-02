جيش الاحتلال يعتقل 18 مستوطنًا بعد أعمال شغب خلال إخلاء بؤرة استيطانية

أعلن الجيش الإسرائيلي اعتقال 18 إسرائيليًا، للاشتباه في اعتدائهم على قوات الأمن وعرقلة عملها، خلال أعمال شغب اندلعت أثناء إخلاء بؤرة «عار» الاستيطانية غير القانونية، بالقرب من قرية سلفيت بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن أعمال الشغب شهدت اشتباكات بين مثيري الشغب وقوات الأمن، إلى جانب إضرام النيران في إطارات السيارات وإقامة حواجز على الطرق الرئيسية في المنطقة، احتجاجًا على عملية إخلاء البؤرة الاستيطانية.

ونقل الإعلام الإسرائيلي عن متحدث باسم الجيش قوله إن العشرات من مثيري الشغب استخدموا العنف الجسدي واللفظي ضد قوات الأمن، رغم محاولات القوات تجنب المواجهة المباشرة.

وأضاف أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال 18 مشتبهًا بهم، جرى نقلهم إلى مركز شرطة شعار للتحقيق معهم، على خلفية الاشتباه في الاعتداء على أفراد الأمن وعرقلة تنفيذ مهامهم.