قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان
ذعر لأطفال روما.. 271 مدرسة في إيطاليا تتلقى تهديدات بوجود قنابل
19 يناير 2027.. الحكم على 3 متهمين في قضية خلية 15 مايو الإرهابية
وزير السياحة والآثار يفتتح معرض «قوة البورتريهات: من الفيوم إلى روما»
مدبولي يترأس اجتماع لجنة إدارة الأزمات لمتابعة التطورات بالمنطقة وتداعياتها
بعد 5 أيام من الخسائر.. الذهب يفقد 230 جنيها وعيار 21 يهبط إلى 6160 جنيه
رئيس الوزراء يتابع مستجدات ملف الطروحات الحكومية
4000 وحدة سكنية .. خطوات التسجيل والحجز بمبادرة «بيتك في مصر»
وظائف وزارة العمل 2026.. 440 فرصة عمل برواتب مجزية
شركات السياحة تعلن موعد بدء استرداد مبالغ جدية حجز الحجاج
مصر تفرض ضوابط وشروطاً جديدة لدخول رعايا 3 دول آسيوية
في غياب رونالدو.. النصر يكتسح باختاكور بسداسية في دوري أبطال آسيا للنخبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش اللبناني يرفض التنسيق العسكري المباشر مع إسرائيل قبل الانسحاب من الجنوب

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
ملك ريان

يتمسك الجيش اللبناني برفض إقامة أي تنسيق عسكري مباشر مع إسرائيل، في وقت تتواصل فيه الجهود الأميركية لدفع المفاوضات بين الجانبين نحو ترتيبات أمنية جديدة في جنوب لبنان، وسط خلافات بشأن آلية تنفيذ الاتفاقات ومراقبة الالتزام بها، وشروط الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية.

ويأتي الموقف اللبناني في ظل ضغوط إسرائيلية للموافقة على إنشاء غرفة عمليات مشتركة تتيح التنسيق المباشر بين الجيشين، بهدف متابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية والتحقق من خلو مناطق محددة من أسلحة حزب الله ومنشآته العسكرية. غير أن بيروت ترفض هذا الطرح، وتعتبر أن أي تنسيق مباشر من شأنه المساس باستقلالية المؤسسة العسكرية اللبنانية، ومنح إسرائيل دورا في إدارة التحركات الميدانية داخل الأراضي اللبنانية.

وفي المقابل، يطالب لبنان بإيجاد آلية تحقق مستقلة، بمشاركة طرف ثالث، تتولى مراقبة تنفيذ التفاهمات الأمنية، على أن يستمر التواصل بين الجانبين عبر الوساطة الأميركية، بدلا من إقامة قنوات اتصال عسكرية مباشرة.

وتتركز الخلافات كذلك حول طبيعة الدور الذي سيؤديه الجيش اللبناني في المناطق الجنوبية، إذ تطالب إسرائيل باتخاذ خطوات ملموسة لنزع سلاح حزب الله، وتشكك في قدرة الدولة اللبنانية على تنفيذ هذا الالتزام، بينما يتمسك لبنان بضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال القوات الإسرائيلية تحتلها، بالتوازي مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة.

وتعود جذور التفاهمات الحالية إلى اتفاق الإطار الذي جرى التوصل إليه بوساطة أميركية في واشنطن في السادس والعشرين من يونيو الماضي، والذي يتضمن ترتيبات أمنية تقوم على انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب معالجة ملف سلاح حزب الله.

وفي يوليو الماضي، بدأ تطبيق مبادرة المناطق التجريبية، التي تستهدف اختبار الترتيبات الأمنية في عدد من المناطق الجنوبية، إلا أن تنفيذ المبادرة واجه عقبات، أبرزها عدم الاتفاق على آلية مستقلة للتحقق، والخلاف بشأن توسيع نطاق المناطق المشمولة بها.

وخلال المحادثات العسكرية التي استضافتها مدينة تامبا بولاية فلوريدا في أكتوبر الماضي، برعاية القيادة المركزية الأميركية، عرض الوفد اللبناني مطالبه المتعلقة بوقف الهجمات الإسرائيلية، ووقف عمليات هدم المنازل، والانسحاب من الجنوب، ومعالجة ملف الأسرى، وضمان عودة السكان إلى قراهم.

في المقابل، لا تزال إسرائيل تربط انسحاب قواتها باتخاذ خطوات بشأن سلاح حزب الله، وهو ما يضع المفاوضات أمام خلاف جوهري بين الطرفين، لا يتعلق فقط بآليات التنفيذ، وإنما بطبيعة الترتيبات الأمنية والسياسية التي ستحدد مستقبل الوجود العسكري الإسرائيلي في الجنوب.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعرب عن عدم ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، مؤكدا أن القوات الإسرائيلية ستواصل البقاء في المنطقة التي تعتبرها ضرورية لأمن شمال إسرائيل، ما دام الحزب يحتفظ بقدراته العسكرية.

ويثير استمرار الخلافات مخاوف من تعثر المسار الدبلوماسي، خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وما يصاحبها من تدمير للمنازل وقيود على عودة النازحين إلى مناطقهم.

وبينما يسعى لبنان إلى تثبيت وقف الاعتداءات واستعادة سيادته على كامل أراضيه، تتمسك إسرائيل بشروط أمنية تتقدمها مسألة نزع سلاح حزب الله، في وقت تحاول فيه واشنطن تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغة تضمن تنفيذ التفاهمات دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية أوسع.


 

اسرائيل الجيش اللبناني حزب الله لبنان عاجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

الدواجن

الفراخ رايحة على فين.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن

البنزين

الحكومة تفاجئ المواطنين.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

الاهلي

إبراهيم فايق يكشف أولى صفقات الأهلي المنتظرة في الميركاتو الشتوي

البيت الأبيض

البيت الأبيض يستعد لهزيمة الجمهوريين.. ترامب يستعد لحكم أمريكا بسلاح الصلاحيات التنفيذية

الأهلي

خبير لوائح يكشف فرص الأهلي في المشاركة بكأس العالم للأندية بعد زيادة المقاعد

الاهلي

موعد مباراة الأهلي والمقاولون اليوم في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

ترشيحاتنا

الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يختبر صمود القطاعات الأخرى في البورصة الأمريكية

مضيق هرمز

يورونيوز: إيران مستعدة لفتح مضيق هرمز خلال يومين إذا تحقق هذا الأمر

رادار الإنذار المبكر في جازان

الحوثيون: استهدفنا رادار الإنذار المبكر في جازان بطائرة مسيرة ومطار الدمام بطائرات مسيرة

بالصور

انخفاض التستوستيرون 50%.. مخاوف صحية عالمية لدى الرجال

هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون
هرمون التستوستيرون

أسنانك صفراء رغم غسلها يوميًا؟ حيل بسيطة لاستعادة بياضها

غسل الأسنان
غسل الأسنان
غسل الأسنان

الغراء لزق في صوابعك؟ حيلة منزلية بسيطة تخلصك منه

حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء
حيلة لإزالة الغراء

أزهر الإسكندرية يعلن الفائزين في بطولة تنس الطاولة للابتدائية والثانوية

أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية
أزهر الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التقلب المزاجي

أحمد نجم

احمد نجم يكتب: منتدى روسيا أفريقيا شراكة مصالح أم توازن أقطاب ؟

المزيد