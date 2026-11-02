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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

جامعة أكسفورد تشعل الجدل تحت قبة البرلمان.. وزير التعليم العالي يرفض أرقام نائب بشأن الطلاب الأجانب: «عارية من الصحة»

النائب ضياء الدين داود
النائب ضياء الدين داود
فريدة محمد

شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب أشرف شيحة، جدلًا بين النائب ضياء الدين داود والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول أعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، ومقارنتها بنسب الطلاب الأجانب في الجامعات العالمية، وعلى رأسها جامعة أكسفورد البريطانية.

ضياء الدين داود يفتح ملف الطلاب الوافدين ويستشهد بأكسفورد

وبدأت المناقشة بانتقاد النائب ضياء الدين داود لأعداد الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، مستندًا إلى دراسة أشار إلى أنها تتضمن وجود نحو 22 طالبًا أجنبيًا بجامعة أكسفورد، مطالبًا الوزير بتوضيح حقيقة هذه الأرقام ومناقشة الفارق بين أعداد الوافدين في الجامعات المصرية ونظيرتها العالمية.

قنصوة يرد: النائب يصدر بيانات خاطئة

وفي المقابل، رفض وزير التعليم العالي الأرقام التي طرحها النائب، مؤكدًا عدم صحتها، وقال: «السيد النائب بيصدر بيانات خاطئة وعايز مني أني أقول له الحقيقة».

وأضاف قنصوة: «بيقول لي 22 طالب أجنبي في جامعة أكسفورد، الكلام ده غير صحيح وعار من الصحة.. أي منطق يقول ذلك»، موضحًا أن نسبة الطلاب الأجانب بجامعة أكسفورد تصل إلى نحو 20%.

اعتراضات داخل اللجنة ومطالب بمناقشة الأرقام

وأثار رد الوزير اعتراض عدد من النواب، الذين أكدوا ضرورة احترام حق أعضاء البرلمان في توجيه الأسئلة ومناقشة الدراسات والبيانات التي يستندون إليها، مشددين على أهمية أن تتم المناقشات بصورة موضوعية تضمن تبادل الآراء والرد على التساؤلات المطروحة.

ومن جانبه، تمسك النائب ضياء الدين داود بمناقشة الأرقام الواردة في الدراسة التي استند إليها، مطالبًا بتوضيح أوجه الاختلاف بينها وبين البيانات التي أعلنها وزير التعليم العالي.

تدخل رئاسة اللجنة لتنظيم المناقشة

وشهد الاجتماع تدخل رئاسة اللجنة لتنظيم الحوار بين الوزير والنواب، والتأكيد على استكمال مناقشة طلبات الإحاطة المتعلقة بقواعد قبول الطلاب المصريين والوافدين بالجامعات، مع التأكيد على إرسال الدراسة كاملة إلى أعضاء اللجنة للاطلاع عليها ومراجعة ما تضمنته من أرقام وبيانات.

مجلس النواب اجتماع لجنة التعليم البحث العلمي النائب أشرف شيحة

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