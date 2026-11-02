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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جرائم حرب.. الجامعة العربية تدين استهداف منشآت الطاقة في السودان

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
الديب أبوعلي

أعربت جامعة الدول العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات المتكررة التي تشنها قوات الدعم السريع باستخدام الطائرات المسيّرة، مستهدفةً المنشآت الحيوية والبنية التحتية لقطاع الطاقة في ولايات الخرطوم والجزيرة وسنار والقضارف ونهر النيل والبحر الأحمر، والتي أسفرت عن أضرار جسيمة بهذه المنشآت، وخروج عدد منها عن الخدمة، وانقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة، بما فاقم من معاناة السكان المدنيين.

وذكّرت الجامعة العربية، في بيان صحفي صادر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، بقرار مجلس الجامعة رقم (9246)، الصادر بتاريخ 11 مايو 2026، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات التي تستهدف البنية التحتية والمنشآت المدنية في السودان، وما تتسبب فيه من خسائر في الأرواح وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية

وحذرت الجامعة العربية من أن الاستهداف المتعمد لمحطات الكهرباء والمنشآت المدنية التي لا تشكل أهدافاً عسكرية يمثل انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة.

وأكدت أن هذه الاعتداءات يترتب عليها حرمان المدنيين من الخدمات الأساسية، وفي مقدمتها الكهرباء والمياه والرعاية الصحية والتعليم، فضلاً عن تعطيل الأنشطة الإنتاجية ومضاعفة المعاناة الإنسانية للشعب السوداني.

وجددت جامعة الدول العربية رفضها القاطع لكافة الهجمات التي تستهدف المدنيين والمنشآت المدنية والخدمية، مؤكدة موقفها الثابت في دعم جمهورية السودان، والحفاظ على وحدتها وسيادتها وسلامة أراضيها ومؤسساتها الوطنية، وصون مقدرات شعبها وبنيته التحتية.

الجامعة العربية استهداف منشآت الطاقة السودان جامعة الدول العربية قوات الدعم السريع الطائرات المسيّرة محطات الكهرباء الخرطوم الطاقة الجزيرة البحر الأحمر

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