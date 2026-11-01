الجامعة العربية تناقش تحديات الإعلام بعد الحروب والأزمات

انطلقت صباح اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، فعاليات الندوة بعنوان: "مستقبل الإعلام العربي بعد الحروب والأزمات.. نحو تعزيز الوعي الجمعي وبناء الثقة"، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في المجال الإعلامي، لمناقشة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في مرحلة ما بعد الحروب والأزمات، وآليات تعزيز الوعي المجتمعي واستعادة ثقة الجمهور في وسائل الإعلام.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمات تناولت أهمية الإعلام العربي ودوره في التعامل مع الأزمات، ومواجهة حملات التضليل والشائعات والمعلومات المضللة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة والتطور المتنامي لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وما تفرضه من تحديات مهنية وأخلاقية على المؤسسات الإعلامية.

وأكدت الدكتورة وسام نصر، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن الإعلام العربي يمثل أحد أهم مصادر القوة الناعمة، لما اضطلع به تاريخيًا من دور في تشكيل الوعي الوطني والقومي، ودعم قضايا التحرر والاستقلال، وتعزيز التواصل بين الأجيال.

وشددت على ضرورة تطوير أدوات العمل الإعلامي والاستفادة من الإعلام الرقمي والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، مع الحفاظ على الدقة والأمانة والموضوعية واحترام الجمهور، مؤكدة أن مسؤولية الإعلام تتضاعف خلال الحروب والأزمات، إذ يصبح مطالبًا بحماية الحقيقة ومواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، واحترام حق الجمهور في المعرفة.

أهمية تعزيز التعاون الإعلامي

وأوضحت أن الإعلام يمكن أن يكون أداة لكشف الحقيقة وتعزيز الوعي، كما يمكن أن يتحول إلى وسيلة لإشعال الخلافات والانقسامات، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون الإعلامي العربي وتبادل الخبرات، وتطوير منصات التحقق من المعلومات، وبناء خطاب إعلامي مهني ومتوازن، إلى جانب دعم الجامعات ومراكز البحوث لإعداد أجيال جديدة من الإعلاميين القادرين على التعامل مع متغيرات البيئة الرقمية.

وتضمنت الندوة جلستين رئيسيتين؛ حملت الأولى عنوان "الإدارة الاستراتيجية للمشهد الإعلامي العربي وبناء الوعي بعد الأزمات"، وترأسها الدكتور علاء التميمي، مدير إدارة البحوث والدراسات الاستراتيجية، وناقشت آليات التكامل الإعلامي العربي وإدارة الاتصال الدولي بعد الأزمات، واستشراف المشهد الإعلامي العربي وتحديد أولوياته في المرحلة المقبلة.

أما الجلسة الثانية، فجاءت بعنوان "أمن المعلومات ومواجهة التضليل وبناء الثقة بعد الأزمات"، وترأسها الدكتور علاء فوزي عبد اللطيف، مدير وحدة العلاقات الدولية بكلية الإعلام جامعة القاهرة،

وتناولت عددًا من الموضوعات، من بينها تجارب عربية في الانتقال من التضليل إلى التدقيق، والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات في الإعلام العربي، ودور اللغة العربية في تعزيز فاعلية الاتصال الحكومي.

وتأتي الندوة في إطار مناقشة مستقبل الإعلام العربي في ظل ما تشهده المنطقة من حروب وأزمات وتحولات متسارعة، وطرح رؤى وتوصيات تسهم في تطوير الأداء الإعلامي، وتعزيز قدرته على مواجهة التضليل، وترسيخ الثقة بين المؤسسات الإعلامية والجمهور.