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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو لسد فجوة تنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن

مشاركة الأمانة العامة في فعاليات أسبوع المرأة والسلام والأمن
مشاركة الأمانة العامة في فعاليات أسبوع المرأة والسلام والأمن
الديب أبوعلي

شاركت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في إدارة المرأة بقطاع الشؤون الاجتماعية، في فعاليات أسبوع المرأة والسلام والأمن، الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك خلال الفترة من 25 إلى 30 أكتوبر 2026، بالتزامن مع جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن الدولي حول المرأة والسلام والأمن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الوساطة ومنع النزاعات وتسويتها وصنع السلام وبنائه.

وفي هذا السياق، نظمت إدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، يوم 28 أكتوبر 2026، فعالية رفيعة المستوى بعنوان «من الرؤية الإقليمية إلى العمل الوطني: تعزيز الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السلام في المنطقة العربية»، بمشاركة ممثلي الدول العربية وعضوات الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، وسفراء وممثلي عدد من الدول الأجنبية، منها ألمانيا وفنلندا، إلى جانب ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية.

وهدفت الفعالية إلى دعم جهود الدول الأعضاء لإنشاء الشبكات الوطنية للنساء وسيطات السلام وتطويرها، والتعريف بالنموذج الاسترشادي للنظام الأساسي للشبكات الوطنية للوساطة النسائية، الذي أعدته جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، فضلًا عن تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بشأن مأسسة هذه الشبكات وضمان استدامتها، وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وأكد السفير أسامة عبد الخالق، المندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ورئيس بعثة الجامعة في نيويورك، في كلمته الافتتاحية، أن تصاعد النزاعات والأزمات في المنطقة العربية يستدعي تفعيل الوساطة متعددة المسارات، وتعزيز التكامل بين الجهود الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية.

دور المرأة العربية في وصنع السلام

وأشار إلى أن مشاركة المرأة في الوساطة وصنع السلام ضرورة أساسية لمعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات وتحقيق سلام مستدام، موضحًا أن الشبكات الوطنية تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التنسيق بين مختلف مسارات الوساطة، وربط الوسيطات على المستوى المحلي بالمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بصنع السلام.

من جانبها، أكدت الوزير المفوض دعاء فؤاد خليفة، مدير إدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أهمية تعزيز دور المرأة العربية في الوساطة وصنع السلام وبنائه، مستعرضة أبرز جهود الجامعة في هذا المجال، وفي مقدمتها إنشاء آلية الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام عام 2020، واعتماد استراتيجيتها وخطة عملها عام 2021، وإعداد النموذج الاسترشادي للنظام الأساسي للشبكات الوطنية للنساء وسيطات السلام.

وخلال جلسة النقاش المفتوح لمجلس الأمن حول المرأة والسلام والأمن، أكد السفير أسامة عبد الخالق، في بيان جامعة الدول العربية، ضرورة سد الفجوة بين الالتزامات الدولية والتنفيذ الفعلي لأجندة المرأة والسلام والأمن، لا سيما في ظل النزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة العربية، وفي مقدمتها استمرار الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني، إلى جانب الأزمات في السودان واليمن.

وشدد البيان على أهمية تعزيز دور المرأة شريكًا في حفظ السلام وبنائه، وتفعيل مشاركتها في الوساطة ومواقع صنع القرار، وتوفير التمويل المستدام لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، ودعم خطط العمل الوطنية والمنظمات النسائية المحلية، فضلًا عن تعزيز حماية النساء والفتيات ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.

وأكدت جامعة الدول العربية مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة والدول الأعضاء والشركاء الإقليميين والدوليين، لترجمة أهداف قرار مجلس الأمن رقم (1325) والقرارات ذات الصلة إلى نتائج ملموسة، بما يضمن مشاركة المرأة شريكًا أساسيًا في منع النزاعات وصنع السلام وبناء مستقبل أكثر أمنًا واستقرارًا.

جامعة الدول العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أسبوع المرأة والسلام والأمن الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي هيئة الأمم المتحدة للمرأة السفير أسامة عبد الخالق دعاء فؤاد خليفة الاحتلال الإسرائيلي السودان اليمن

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