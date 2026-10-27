قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: توجيه رئاسي بتوفير مليون وحدة سكنية جديدة على مدار 4 سنوات
مايا مرسي: "قادرون باختلاف" يُرسخ مفهوم الإتاحة والدمج الثقافي في مهرجان الجونة
بوتين: روسيا تفي بالتزاماتها تجاه إيران.. ونأمل تطور الأوضاع في الشرق الأوسط إيجابيا
قرار مفاجئ بشأن حجز شقق «سكن لكل المصريين 9».. ماذا حدث؟
حسام بدراوي: الإنجليز بيجهزوا الإخوان للحكم من 2004
الأرصاد: فارق الحرارة بين النهار والليل يصل إلى 15 درجة.. وننصح بارتداء الملابس الخريفية
الأرصاد: أمطار رعدية وسيول محتملة في سيناء وجنوب البحر الأحمر
مساعد وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي 6 أشهر
وأنت في بيتك.. رابط الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي 2026
النائب محمد أبو العينين: سأوصي أبنائي بمواصلة دعم مشروع «حصين» إلى يوم القيامة
500 مليون عربي في العالم ولا يقدمون إسهامات للبشرية.. مطالب بإقالة وزير الصحة الأمريكي بسبب تصريحات مسيئة للعرب
أستاذ علوم سياسية: 4 ملفات فساد وتحقيقات داخلية تنتظر نتنياهو بعد الانتخابات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تعزز قدرات الإعلاميين في استخدام ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية

المتدربون المشاركون في الورشة
المتدربون المشاركون في الورشة
الديب أبوعلي

انطلقت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، ورشة عمل «تعزيز قدرات الإعلاميين العرب في مجال استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية التنموية»، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية، بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة إعلاميين وصحفيين عرب متخصصين في الإعلام التنموي من وسائل الإعلام المعتمدة لدى الجامعة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم الإعلاميين العرب للمؤشرات الاجتماعية والتنموية، وتنمية مهارات التحقق من المصادر والمنهجيات الإحصائية قبل النشر، بما يسهم في مكافحة الأخبار الزائفة المتعلقة بقضايا التنمية، وتحسين قدرة المؤسسات الإعلامية على إنتاج محتوى موثوق بشأن الشباب والصحة والتعليم والفقر، مع مراعاة خصوصية المجتمعات العربية.

كما تستهدف الورشة تعزيز التعاون بين الإعلاميين وخبراء الإحصاء والباحثين، وتقليص الفجوة بين الجهات المنتجة للبيانات والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب ترسيخ الثقافة الإحصائية وتطوير صحافة البيانات، بما يدعم تناول القضايا التنموية بصورة مستمرة، ويساعد على تقييم الخطط والبرامج التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية

وأكدت الوزير مفوض الدكتورة غادة الصالح، مديرة وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية، في كلمتها الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات العربية، ودعم دور الإعلام في تناول القضايا الاجتماعية والتنموية بالاستناد إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية.

وأوضحت أن الوحدة تمتلك خبرة متراكمة في تدريب الإعلاميين المتخصصين في الإعلام التنموي منذ عام 2006، حيث نظمت تسع دورات تدريبية متخصصة استفاد منها عشرات الإعلاميين والصحفيين العرب، وتناولت استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية وتحليلها ونشرها إعلاميًا، وكان آخرها عام 2023.

من جانبه، شدد الوزير مفوض بشير الهرجاني، ممثل إدارة الإعلام بقطاع الإعلام والاتصال، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المنتجة للبيانات والإحصاءات، وتوظيف المؤشرات الموثوقة في تطوير إعلام عربي مهني يتمتع بالمصداقية.

وأكد ضرورة تنمية مهارات الإعلاميين في التحقق من البيانات وتحليلها وتبسيطها، وتطوير صحافة البيانات، مع الاستخدام المسؤول للأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين التغطية الإعلامية للقضايا التنموية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور، تشمل دور وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية ورؤيتها المستقبلية، وأهمية البيانات والإحصاءات في قضايا السكان والتنمية، ومؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030، ومهارات التعامل مع البيانات الإحصائية وتحويلها إلى قصص إعلامية مؤثرة، فضلًا عن تقنيات صحافة البيانات وأساليب السرد وإنتاج المحتوى الإعلامي متعدد المنصات.

جامعة الدول العربية الإعلاميين العرب صحافة البيانات التنموية الأمانة العامة أجفند الإعلام التنموي صحافة البيانات غادة الصالح بشير الهرجاني التنمية المستدامة خطة التنمية المستدامة 2030 البيانات الإحصائية برنامج الخليج العربي للتنمية الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

بعد قرار التعاقد مع المعلمين المساعدين..ننشر المؤهلات المطلوبة لكل تخصص للتعاقد بالحصة

وزير التربية والتعليم

رسمياً .. التعليم تصدر قرارا عاجلا بالتعاقد مع المعلمين المساعدين

وزير التربية والتعليم

ننشر تفاصيل قرار تعيين الدفعة الخامسة من المعلمين المساعدين بمسابقة 30 ألف معلم

سعر الدولار في مصر

يواصل التراجع .. سعر الدولار في مصر الآن

الدولار

تراجع الدولار أمام الجنيه.. أسعار الصرف تهبط في البنوك منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير التربية والتعليم

معلم لوزير التعليم بفيسبوك: ياريت ناخد رمضان أجازة تخفيفا على الطلاب والمدرسين

الذهب

بعد تحويل الزئبق إلى ذهب.. هل ينهار المعدن الأصفر وتنقلب أسواق العالم؟

شيكو بانزا

غليان داخل الزمالك بسبب واقعة شيكو بانزا في رواندا.. ومطالب بإبعاده

ترشيحاتنا

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

بالصور

ممارسة الرياضة تبطئ تدهور أعراض باركنسون.. دراسة تكشف عدد الساعات

ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون
ممارسة النشاط البدني أسبوعيًا تساعد مرضى باركنسون

رائحة السرة قد تكشف إصابتك بأمراض خطيرة.. دراسة تحذر

كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟
كيف يمكن أن تكشف رائحة السرة عن الأمراض؟

طريقة عمل طاجن لحمة بالبصل وقرع العسل.. وصفة شهية وصحية

طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل
طريقة عمل طاجن اللحمة بالبصل وقرع العسل

هل اللبن البودرة مضر ويفتقد القيمة الغذائية؟.. أعرف الحقيقة

هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟
هل اللبن البودرة مجرد حليب منزوع الماء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تحديات الإمداد وثقافة الإنتاج المحلي

باسنتي ناجي

باسنتي ناجي تكتب: نسخة واحدة من الجمال.. مين أقنع البنات إنهم لازم يبقوا شبه بعض !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحرب على السعودية.. مخاطر الفوضى وما لا تعرفه

المزيد