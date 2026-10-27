الجامعة العربية تعزز قدرات الإعلاميين في استخدام ونشر المؤشرات الإحصائية التنموية

انطلقت اليوم الثلاثاء بالقاهرة، ورشة عمل «تعزيز قدرات الإعلاميين العرب في مجال استخدام ونشر البيانات والمؤشرات الإحصائية التنموية»، التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع الشؤون الاجتماعية – وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية، بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية «أجفند»، وتستمر على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة إعلاميين وصحفيين عرب متخصصين في الإعلام التنموي من وسائل الإعلام المعتمدة لدى الجامعة.

وتهدف الورشة إلى تعزيز فهم الإعلاميين العرب للمؤشرات الاجتماعية والتنموية، وتنمية مهارات التحقق من المصادر والمنهجيات الإحصائية قبل النشر، بما يسهم في مكافحة الأخبار الزائفة المتعلقة بقضايا التنمية، وتحسين قدرة المؤسسات الإعلامية على إنتاج محتوى موثوق بشأن الشباب والصحة والتعليم والفقر، مع مراعاة خصوصية المجتمعات العربية.

كما تستهدف الورشة تعزيز التعاون بين الإعلاميين وخبراء الإحصاء والباحثين، وتقليص الفجوة بين الجهات المنتجة للبيانات والمؤسسات الإعلامية، إلى جانب ترسيخ الثقافة الإحصائية وتطوير صحافة البيانات، بما يدعم تناول القضايا التنموية بصورة مستمرة، ويساعد على تقييم الخطط والبرامج التنموية وأهداف التنمية المستدامة 2030.

نشر البيانات والمؤشرات الإحصائية

وأكدت الوزير مفوض الدكتورة غادة الصالح، مديرة وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية، في كلمتها الافتتاحية، أن الورشة تأتي في إطار جهود جامعة الدول العربية لتعزيز القدرات ورفع الكفاءات العربية، ودعم دور الإعلام في تناول القضايا الاجتماعية والتنموية بالاستناد إلى البيانات والمؤشرات الإحصائية.

وأوضحت أن الوحدة تمتلك خبرة متراكمة في تدريب الإعلاميين المتخصصين في الإعلام التنموي منذ عام 2006، حيث نظمت تسع دورات تدريبية متخصصة استفاد منها عشرات الإعلاميين والصحفيين العرب، وتناولت استخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية وتحليلها ونشرها إعلاميًا، وكان آخرها عام 2023.

من جانبه، شدد الوزير مفوض بشير الهرجاني، ممثل إدارة الإعلام بقطاع الإعلام والاتصال، على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الإعلامية والجهات المنتجة للبيانات والإحصاءات، وتوظيف المؤشرات الموثوقة في تطوير إعلام عربي مهني يتمتع بالمصداقية.

وأكد ضرورة تنمية مهارات الإعلاميين في التحقق من البيانات وتحليلها وتبسيطها، وتطوير صحافة البيانات، مع الاستخدام المسؤول للأدوات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين التغطية الإعلامية للقضايا التنموية ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتتناول الورشة عددًا من المحاور، تشمل دور وحدة الدراسات والمسوحات الاجتماعية الميدانية ورؤيتها المستقبلية، وأهمية البيانات والإحصاءات في قضايا السكان والتنمية، ومؤشرات خطة التنمية المستدامة 2030، ومهارات التعامل مع البيانات الإحصائية وتحويلها إلى قصص إعلامية مؤثرة، فضلًا عن تقنيات صحافة البيانات وأساليب السرد وإنتاج المحتوى الإعلامي متعدد المنصات.