قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر تدين اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك
أخبار سارة للمدرسين.. 5 آلاف جنيه زيادة للمعلم المساعد و6 آلاف جنيه لكبير المعلمين
حماة الوطن: تفويض الرئيس لدعم السعودية رسالة حاسمة.. وموقف مصر ثابت في حماية الأمن القومي العربي
ماكرون ينتقد شبكات التواصل الاجتماعي: تسهم في خلق حالة من «الانبهار بالعنف»
فاينانشال تايمز: "إيرباص" تجري محادثات مع "بي إيه إي سيستمز" للمشاركة في برنامج الطائرات المقاتلة
سعد العتيبي: أمن السعودية ركيزة للأمن القومي العربي وندين اعتداءات الحوثيين
لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في الضفة وغزة.. ونزوح 3 آلاف من الخليل
أمير قطر ورئيس أوزبكستان يبحثان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك
المركزي الكويتي: ارتفاع تمويل الواردات بنسبة 26.4% في سبتمبر الماضي
السودان يغرق في الظلام.. مسيّرات الدعم السريع تضرب محطات الكهرباء
حزب الجيل: موافقة مجلس النواب على إرسال قوات دفاعية للسعودية تجسيد حقيقي لعمق الشراكة الاستراتيجية
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعثة الجامعة العربية تصدر تقريرها بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

أثناء متابعة بعثة الجامعة العربية للانتخابات البرازيلية
أثناء متابعة بعثة الجامعة العربية للانتخابات البرازيلية
الديب أبوعلي

واصلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية، متابعة مجريات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر 2026، وذلك في عدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة برازيليا والمناطق التابعة لها.

وتابعت البعثة، خلال يوم الاقتراع، إجراءات افتتاح مراكز التصويت وتجهيزها، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لبدء عملية التصويت، إلى جانب متابعة سير الاقتراع واستقبال الناخبين والتحقق من بياناتهم، وإجراءات إغلاق المراكز، فضلاً عن استخدام نظام التصويت الإلكتروني.

ورصدت البعثة، خلال جولاتها الميدانية، سير عملية التصويت في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم الجيد، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة للاقتراع ومراعاة سرية التصويت، إلى جانب تيسير مشاركة الفئات التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة.

الانتخابات الرئاسية في البرازيل 

كما لاحظت حضوراً ومشاركة لافتة من الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة بدت أكثر وضوحاً مقارنة بما رصدته البعثة خلال الجولة الأولى، مشيرة إلى أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني أسهم في انسيابية إجراءات الاقتراع.

وأكدت البعثة أن هذه الملاحظات أولية، وتقتصر على مراكز الاقتراع التي تمكنت من زيارتها ميدانياً، موضحة أنها ستعد تقريرها النهائي، متضمناً أبرز الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات، تمهيداً لرفعه إلى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاعتماده وإرساله إلى الجهات المعنية في البرازيل.

وأعربت بعثة الجامعة العربية عن تقديرها للسلطات البرازيلية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة العليا للانتخابات، لما أبدته من تعاون وتسهيلات أسهمت في تمكين البعثة من أداء مهامها، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال متابعة الانتخابات ودعم الممارسات الانتخابية.

وتأتي مشاركة بعثة جامعة الدول العربية في جولة الإعادة استكمالاً لمتابعتها الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 4 أكتوبر 2026، استجابة للدعوة الموجهة إلى الأمين العام للجامعة العربية من ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، لإيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية.

الجامعة العربية الانتخابات الرئاسية بالبرازيل جامعة الدول العربية جمهورية البرازيل جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية برازيليا وزير الخارجية البرازيلي البرازيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

أسعار الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم الاثنين.. يواصل الصعود فوق 55 جنيها في أغلب البنوك

ترشيحاتنا

الرمان

طريقة عمل سلطة الرمان في المنزل.. وصفة منعشة وصحية بخطوات بسيطة

جوري بكر

جوري بكر تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

مي عز الدين

برشاقة ملفتة.. مي عز الدين تبهر متابعيها في أحدث ظهور

بالصور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله
حساسية الباذنجان.. أعراض غريبة تظهر بعد تناوله

بعد انطلاق حملة التطعيمات.. ما لا تعرفه عن الحصبة والحصبة الألماني وفوائد المصل

تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة
تطعيم الحصبة

100جيجا بـ150 جنيها.. أسعار الإنترنت الجديدة بعد قرارات الحكومة

اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة
اسعار الانترنت الجديدة

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد