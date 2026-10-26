بعثة الجامعة العربية تصدر تقريرها بشأن إعادة الانتخابات الرئاسية بالبرازيل

واصلت بعثة جامعة الدول العربية لمراقبة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية، متابعة مجريات جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 أكتوبر 2026، وذلك في عدد من مراكز الاقتراع بالعاصمة برازيليا والمناطق التابعة لها.

وتابعت البعثة، خلال يوم الاقتراع، إجراءات افتتاح مراكز التصويت وتجهيزها، ومدى الالتزام بالقواعد المنظمة لبدء عملية التصويت، إلى جانب متابعة سير الاقتراع واستقبال الناخبين والتحقق من بياناتهم، وإجراءات إغلاق المراكز، فضلاً عن استخدام نظام التصويت الإلكتروني.

ورصدت البعثة، خلال جولاتها الميدانية، سير عملية التصويت في أجواء اتسمت بالهدوء والتنظيم الجيد، مع الالتزام بالإجراءات والقواعد المنظمة للاقتراع ومراعاة سرية التصويت، إلى جانب تيسير مشاركة الفئات التي تحتاج إلى ترتيبات خاصة.

الانتخابات الرئاسية في البرازيل

كما لاحظت حضوراً ومشاركة لافتة من الشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بصورة بدت أكثر وضوحاً مقارنة بما رصدته البعثة خلال الجولة الأولى، مشيرة إلى أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني أسهم في انسيابية إجراءات الاقتراع.

وأكدت البعثة أن هذه الملاحظات أولية، وتقتصر على مراكز الاقتراع التي تمكنت من زيارتها ميدانياً، موضحة أنها ستعد تقريرها النهائي، متضمناً أبرز الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات، تمهيداً لرفعه إلى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاعتماده وإرساله إلى الجهات المعنية في البرازيل.

وأعربت بعثة الجامعة العربية عن تقديرها للسلطات البرازيلية المختصة، وفي مقدمتها المحكمة العليا للانتخابات، لما أبدته من تعاون وتسهيلات أسهمت في تمكين البعثة من أداء مهامها، مؤكدة حرص الجامعة على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال متابعة الانتخابات ودعم الممارسات الانتخابية.

وتأتي مشاركة بعثة جامعة الدول العربية في جولة الإعادة استكمالاً لمتابعتها الجولة الأولى من الانتخابات، التي جرت في 4 أكتوبر 2026، استجابة للدعوة الموجهة إلى الأمين العام للجامعة العربية من ماورو فييرا، وزير الخارجية البرازيلي، لإيفاد بعثة لمتابعة الانتخابات العامة في جمهورية البرازيل الاتحادية.