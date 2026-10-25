الجامعة العربية تناقش مبادرات تطوير السياحة وتعزيز التكامل السياحي بين دولها

تعقد اللجنة الفنية للسياحة العربية اجتماعها السادس عشر، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، على مدار يومي 25 و26 أكتوبر الجاري، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير القطاع السياحي العربي وتعزيز التعاون والتكامل بين الدول العربية في هذا المجال.

ويتضمن مشروع جدول أعمال الاجتماع بحث مبادرة تبادل الخبرات بين الدول العربية في مجال تنظيم القطاع السياحي، ومبادرة تفعيل الباقات السياحية المشتركة، إلى جانب متابعة تنفيذ المحور التاسع من الاستراتيجية العربية للسياحة، والمتعلق بمراجعة التشريعات المرتبطة بالسياحة.

كما يناقش الاجتماع اتفاقية التعاون العربي في قطاع السياحة، ومشروع اتفاقية التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، فضلًا عن سبل تعزيز التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية.

ويتطرق جدول الأعمال إلى التحول الرقمي في السياحة العربية، وتنمية السياحة العلاجية في الوطن العربي، وإعداد خطة عربية مشتركة للحد من آثار التغيرات المناخية على القطاع السياحي، إلى جانب مبادرة «طريق الحواس العربي».

ومن المقرر أن يبحث الاجتماع كذلك تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع السابع عشر للجنة الفنية للسياحة العربية، فضلًا عن مناقشة الموضوعات المستجدة.