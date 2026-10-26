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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجامعة العربية تبحث مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ

السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي
الديب أبوعلي

عقدت جامعة الدول العربية أعمال الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه، والاجتماع التاسع عشر للمكتب التنفيذي للمجلس، باستضافة جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، بالتزامن مع انعقاد المؤتمر العربي السابع للمياه، وذلك في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك لمواجهة التحديات المائية ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن المائي العربي.

وناقشت الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها متابعة تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي 2030، ومتابعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه، إلى جانب تعزيز التعاون العربي في إدارة الموارد المائية المشتركة وصون الحقوق المائية العربية، وتنسيق المواقف العربية تجاه القضايا المائية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما بحثت الدورة الاستعدادات للمشاركة العربية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، والمنتدى العالمي الحادي عشر للمياه، المقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض عام 2027، بما يعزز التنسيق العربي في المحافل الدولية المعنية بقضايا المياه.

تعزيز الاستعداد للطوارئ المائية،

وفي هذا السياق، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أهمية تطوير قطاع المياه من خلال التوسع في استخدام الموارد المائية غير التقليدية، وتوظيف تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد المائية، وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأشار المالكي إلى أهمية الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز الاستعداد للطوارئ المائية، فضلًا عن بحث آليات تمويل مشروعات المياه وحشد التمويل المناخي، وتعزيز الشراكات مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية، ودعم بناء القدرات وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول العربية.

وبالتزامن مع اجتماعات المجلس، انعقد المؤتمر العربي السابع للمياه لمناقشة القضايا والتحديات ذات الأولوية في قطاع المياه، وتعزيز الحوار وتبادل الخبرات بين الدول العربية، بما يدعم تطوير السياسات والممارسات المتعلقة بالإدارة المستدامة للموارد المائية، ويسهم في تعزيز التنسيق والتكامل العربي في هذا المجال.

ويأتي انعقاد الدورة السابعة عشرة للمجلس الوزاري العربي للمياه والمؤتمر العربي السابع للمياه في إطار حرص جامعة الدول العربية على تعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الجهود لمواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية، بما يسهم في تحقيق الأمن المائي العربي ودعم مسارات التنمية المستدامة في المنطقة.

جامعة الدول العربية المجلس الوزاري العربي للمياه المؤتمر العربي السابع للمياه الاستراتيجية العربية للأمن المائي التنمية المستدامة المنتدى العالمي الحادي عشر للمياه الذكاء الاصطناعي علي بن إبراهيم المالكي ندرة المياه تغير المناخ

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