الجامعة العربية: كل الدعم للأردن.. وحادث كنيسة الكرك عمل إرهابي مرفوض ومدان

أكد نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، وقوف الجامعة وتضامنها الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية في وجه العمل الإرهابي الغاشم الذي استهدف إحدى الكنائس في محافظة الكرك، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والجرحى من المدنيين الأبرياء، معرباً عن خالص تعازيه للمملكة ولأسر الضحايا، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

وشدد الأمين العام على أن استهداف دور العبادة يشكل عملاً إرهابياً مرفوضاً وجريمةً مدانةً بكل المقاييس، ويُعد انتهاكاً صارخاً للقيم الإنسانية والدينية، داعياً إلى أهمية التمسك بروح الوحدة الوطنية في هذا الظرف الدقيق، والوقوف صفاً واحداً أمام المحاولات الآثمة لبث الفتن والانقسامات ونشر الفوضى.

وأعرب فهمي عن تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع المملكة الأردنية الهاشمية، ملكاً وحكومةً وشعباً، في مواجهة هذا العمل الإرهابي، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة في سبيل التصدي لأي أعمال تستهدف قيم التعايش السلمي وزعزعة الاستقرار، والحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.