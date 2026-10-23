إدانة عربية واسعة لاعتداءات الحوثيين على جسر الملك فهد بالسعودية

أعلنت جامعة الدول العربية عن رفضها بأشد العبارات، الاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي، واستهدفت مطار الملك فهد الدولي بالدمام وحقل شيبة النفطي في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، فضلاً عن أضرار مادية بالمنشآت المستهدفة.

وتؤكد الجامعة رفضها القاطع لاستمرار الاعتداءات الحوثية على الأراضي السعودية، وما تمثله من انتهاك لسيادة المملكة وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها. وتشدد على أن تكرار استهداف المطارات والمنشآت النفطية والمدنية يمثل تصعيداً بالغ الخطورة، يهدد سلامة الطيران المدني وأمن الطاقة، ويقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التوتر والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية.

وتجدد جامعة الدول العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدةً أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي العربي. كما تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، وتعرب عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.