الجامعة العربية تشارك في فعاليات منتدى الأعمال العربي السويسري

شارك السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، في أعمال “منتدى الأعمال العربي السويسري – تاجر 2026”، الذي عقد في مدينة جنيف بتاريخ 8 يونيو 2026.

المنتدى نظمته الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة، بمشاركة رفيعة المستوى من المسؤولين الحكوميين وصناع القرار وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية من الجانبين العربي والسويسري، وبحضور سلطنة عُمان كضيف شرف للمنتدى لهذا العام.

وقد شكل المنتدى منصة مهمة للحوار حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العالم العربي وسويسرا، ومناقشة أبرز التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأسواق العمل، بما في ذلك قضايا تنمية المهارات، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الإبداعي، ومواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات الأسواق الحديثة.

منتدى الأعمال العربي السويسري

وخلال أعمال المنتدى، أكد السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، أن المنتدى يمثل منصة مهمة للحوار حول أبرز التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، في مرحلة تفرض ضرورة تطوير أسواق العمل، وتعزيز مهارات الموارد البشرية، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب دعم الاقتصاد الإبداعي وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات الأسواق الحديثة.

وشهدت أعمال المنتدى جلسات متخصصة وحوارات رفيعة المستوى بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وممثلي المؤسسات الاقتصادية والدولية، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، واستشراف مستقبل أسواق العمل في ظل التحولات التكنولوجية والاقتصادية المتسارعة.

وأكد المنتدى على أهمية توسيع التعاون العربي السويسري في القطاعات المستقبلية، والاستفادة من الفرص المتاحة لدى الجانبين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

واختتمت أعمال المنتدى بالتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الغرفة العربية السويسرية للتجارة والصناعة في بناء جسور التواصل بين مجتمعي الأعمال العربي والسويسري، والدفع نحو شراكات عملية ومستدامة تدعم التنمية والابتكار وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.