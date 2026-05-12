انطلاق أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى بالأمانة العامة

تشهد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى لوسائل الإعلام ومراكز الفكر، والذي يعقد بالشراكة بين الجامعة وجمهورية الصين الشعبية.

انطلاق أعمال منتدى الجنوب العالمي رفيع المستوى

وألقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط كلمة رحب خلالها بالضيوف من وسائل الإعلام الصينية، وعلى رأسهم رئيس وكالة أنباء شينخوا، فو هوا، السفير الصيني في مصر هو لياو ليتشيانغ.

وأكد أبو الغيط قوة العلاقات العربية - الصينية، والدعم المقدم من بيكين للقضايا العربية خاصة القضية المركزية للأمة، وهي القضية الفلسطينية.