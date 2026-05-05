أبو الغيط يدين قصف مطار الخرطوم بمسيرات من دولة مجاورة

أدان الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف، أمس الإثنين، عدداً من المواقع في ولاية الخرطوم، من بينها مطار الخرطوم الدولي، باستخدام طائرات مسيّرة.

وأكد أبو الغيط، في بيان، أن استهداف المرافق المدنية والبنية التحتية الحيوية، انطلاقاً من خارج الأراضي السودانية، يمثل تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد السلم والأمن الإقليميين، في ظل الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في السودان.

ونقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، تأكيد أبو الغيط على تضامن الجامعة العربية الكامل مع السودان، ودعمها لجهود الحفاظ على أمنه وسيادته ووحدة أراضيه، وصون مؤسساته الوطنية وبنيته التحتية.

كما حذر من أن مثل هذه الهجمات قد تؤدي إلى توسيع نطاق النزاع، وتقويض الجهود العربية والإفريقية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة الظروف لإطلاق حوار وطني سوداني شامل.

ودعا أبو الغيط جميع الأطراف إلى الامتناع عن أي خطوات من شأنها عرقلة المساعي الإقليمية والدولية، والعمل على التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإحياء مسار جدة، تمهيداً لإطلاق حوار وطني جامع يحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والاستقرار.