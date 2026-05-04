إدانة عربية كبيرة للعدوان الإيراني البربري على دولة الإمارات العربية

أدان أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بأشد العبارات تجدد العدوان الإيراني الغادر على دولة الإمارات العربية المتحدة بالمسيرات الحربية والصواريخ مستهدفًا منشآت مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولإتفاق وقف إطلاق النار.

كما أدان أبو الغيط الاعتداء الإيراني السافر الذي استهدف ناقلة إماراتية بمسيرات حربية أثناء عبورها من خلال مضيق هرمز، وكذا الهجوم بمسيرة على منشأة نفطية في الفجيرة.

أبو الغيط يدين الهجمات الإيرانية على الإمارات

وشدد أبو الغيط على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال العدوانية الإيرانية التي تستهدف دولة الإمارات العربية أو حرية الملاحة في مضيق هرمز محملًا إيران المسؤولية كاملة عن أفعالها غير المشروعة والتي تهدد السلم والأمن الدوليين.

ونقل جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية عن أبو الغيط تأكيده مجددًا على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، معربًا عن التضامن الكامل والوقوف إلى جانب دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة أراضيها.