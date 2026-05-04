كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

ترشيد الاستهلاك ليس مجرد إجراء تتخذه الدولة للحفاظ على الموارد، وإنما أمانة ومسؤولية تقع على كل مواطن، وتختبر ضميره في بيته وبلده.... بل ويعتبر ترشيد الاستهلاك ثقافة عالمية تتبناها جميع الدول الحكيمة والرشيدة لحماية أنفسها من نقص أو فناء الموارد البيئية والطبيعية بسبب الاستهلاك الزائد غير الضروري، وضمان استدامتها أكبر وقت ممكن.

هذه الاستدامة تضمن بقاء الموارد للأجيال اللاحقة في المستقبل، وتساهم في تقليل النفقات الاقتصادية على الأسرة والدولة في الحاضر، وتحقق فوائد كبيرة على مستوى الفرد والمجتمع والدولة.... موارد مثل الماء والكهرباء والوقود، يجب أن يدرك المواطن الواعي أن الحفاظ على هذه الموارد حفاظ على استقرار وطنه وازدهار مستقبله.... ترشيد تلك الموارد يعزز من وطنية المواطن داخل بيته ومجتمعه ودولته.

تسعى الدولة المصرية إلى تحقيق استدامة هذه الموارد من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة والمياه، مثل التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كالشمس والرياح، وتطوير شبكات الري الحديثة، ونشر حملات التوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك في المدارس ووسائل الإعلام.... كما تعمل على حماية البيئة وتقليل التلوث ودعم خطط التنمية المستدامة، حتى تظل الموارد متاحة وتتحقق حياة أفضل للمواطنين في الحاضر والمستقبل.

من أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في إطار ترشيد الاستهلاك قرار الغلق المبكر للمحال التجارية والمقاهي والمنشآت المختلفة، وذلك بهدف تقليل استهلاك الكهرباء والطاقة، خاصة في أوقات الذروة.... ولكي لا يؤثر هذا على التجار، كان القرار مؤقتًا وقابلًا للتجديد في أي وقت، لكن ليس أبديًا.... وبالفعل، قد ساهم هذا القرار في الحد من الهدر غير الضروري للطاقة، وتنظيم استخدام الموارد بشكل أكثر كفاءة.

على كل مواطن، بل على كل إنسان، أن يعي أن ترشيد الاستهلاك سلوك حضاري يعكس وعي الإنسان ومسؤوليته تجاه وطنه وبيئته وأرضه بشكل عام.... الحفاظ على الموارد ليس واجب الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تبدأ من كل بيت وكل فرد.... وبالوعي والالتزام نستطيع أن نحافظ على نعم الله ونضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.... تحيا مصر.