بمشاركة ديمي مور.. لجنة تحكيم مهرجان كان السينمائي الـ79

أعلن مهرجان كان السينمائي الدولي عن لجنة تحكيم الدورة الـ79 ويرأسها السينمائي المخرج وكاتب السيناريو والمنتج الكوري الجنوبي بارك تشان-ووك.



ويضم إلى جانبه في عضوية اللجنة كل من الممثلة والمنتجة الأمريكية ديمي مور، والممثلة والمنتجة الأيرلندية-الإثيوبية روث نيغا، والمخرجة وكاتبة السيناريو البلجيكية لورا واندل، والمخرجة وكاتبة السيناريو الصينية كلوي تشاو.



كما يشارك في اللجنة المخرج وكاتب السيناريو التشيلي دييغو سيبيديس، والممثل الإيفواري-الأمريكي إيزاك دي بانكولي، وكاتب السيناريو الاسكتلندي بول لافيرتي، والممثل السويدي ستيلان سكارسغارد.



بارك تشان-ووك – الرئيس

مخرج وكاتب سيناريو ومنتج – كوريا الجنوبية

تتميّز سينما بارك تشان-ووك بطابعها الحاد والمتمرّد والبصري الغني، حيث يجمع بين الجرأة الأسلوبية والموقف الأخلاقي الواضح. وعلى الرغم من انغماسه في عوالم مظلمة ومقلقة، فإنه يحافظ دائمًا على صلة وثيقة بجمهوره، مقدمًا تجارب سينمائية تتراوح بين الرعب والإثارة والحسية.

بدأ حضوره في مهرجان كان بفيلم Oldboy الذي نال الجائزة الكبرى عام 2004، ومنذ ذلك الحين ارتبط اسمه بالمسابقة الرسمية وأعمال حازت على جوائز، مثل Thirst (جائزة لجنة التحكيم 2009) وDecision to Leave (أفضل مخرج 2022). تعكس أعماله، خاصة ثلاثية الانتقام، ملامح السينما الكورية المعاصرة: طموحة، جريئة، ومتحررة من القيود التقليدية.



ديمي مور

ممثلة ومنتجة – الولايات المتحدة

تُعد ديمي مور واحدة من أبرز نجمات هوليوود، وهي ممثلة مرشحة لجائزة الأوسكار ومنتجة وكاتبة حققت مبيعات واسعة. شاركت مؤخرًا في فيلم The Substance الحائز على جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان 2024.

حصد أداؤها إشادات واسعة وترشيحات لجوائز كبرى، من بينها الغولدن غلوب والبافتا. عُرفت بأدوارها الأيقونية في أفلام مثل Ghost وA Few Good Men وG.I. Jane، وتواصل حضورها في السينما والتلفزيون بأعمال جديدة مرتقبة.



روث نيجا

ممثلة ومنتجة – أيرلندا / إثيوبيا

حصلت روث نيغا على ترشيح لجائزة الأوسكار عن أدائها في فيلم Loving، وبرزت أيضًا في المسرح حيث نالت ترشيحات لجوائز مرموقة مثل توني وأوليفييه.

تمتد أعمالها بين السينما والتلفزيون، مع حضور لافت في أفلام مثل Passing ومسلسلات مثل Presumed Innocent، ما يجعلها واحدة من أبرز الوجوه متعددة الثقافات في المشهد الفني المعاصر.



لورا واندل

مخرجة وكاتبة سيناريو – بلجيكا

بدأت لورا واندل مسيرتها بالأفلام القصيرة قبل أن تحقق حضورًا قويًا في مهرجان كان بفيلمها الأول Playground، الذي نال جائزة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي).

تتميز أعمالها بنهج واقعي وحميمي، حيث تركز على التفاصيل الإنسانية الدقيقة، وواصلت هذا التوجه في فيلمها الأخير Adam’s Sake.



كلوي تشاو

مخرجة وكاتبة سيناريو ومنتجة – الصين

تُعد كلوي تشاو من أبرز صناع السينما في العالم، وقد صنعت اسمها بأفلام مستقلة قبل أن تحقق نجاحًا عالميًا بفيلم Nomadland، الذي حصد جائزتي أوسكار.

تتنقل بين السينما المستقلة والإنتاجات الكبرى، مع اهتمام خاص بالسرد الإنساني والبسيط، مما جعلها واحدة من أهم الأصوات السينمائية المعاصرة.



دييجو سيبيديس

مخرج وكاتب سيناريو – تشيلي

يُعتبر دييغو سيبيديس من أبرز الأصوات الصاعدة في السينما اللاتينية، حيث حاز جائزة “نظرة ما” في مهرجان كان 2025 عن فيلمه الأول.

تتميز أعماله بمزج الواقعي بالخيالي، مع تركيز على قضايا الهوية والرغبة والعلاقات الإنسانية في سياقات هامشية.



إيزاك دي بانكولي

ممثل – ساحل العاج / الولايات المتحدة

ممثل دولي بارز بدأ مسيرته في فرنسا، وتعاون مع أسماء كبيرة مثل جيم جارموش وكلير دوني.

شارك في أفلام عالمية ناجحة مثل Casino Royale وBlack Panther، ويُعرف بقدرته على التنقل بين السينما المستقلة والإنتاجات الضخمة.



بول لافيرتي

كاتب سيناريو – اسكتلندا

ارتبط اسم بول لافيرتي بتعاونه الطويل مع المخرج كين لوتش، حيث كتب سيناريوهات أفلام حازت السعفة الذهبية مرتين.

تتميز كتاباته بالاهتمام بالقضايا الاجتماعية والواقعية، وقد نال جوائز كبرى في مهرجانات دولية متعددة.



ستيلان سكارسغارد

ممثل – السويد

يُعد ستيلان سكارسغارد من أبرز الممثلين الأوروبيين، حيث جمع بين السينما الفنية والإنتاجات العالمية الكبرى.

برز في أفلام مثل Breaking the Waves وMelancholia، إضافة إلى مشاركته في سلاسل سينمائية ضخمة مثل Thor وDune. ويُعرف بتنوع أدواره وقدرته على الانتقال بين الأنواع المختلفة بسلاسة.