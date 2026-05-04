طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. أمطار وشبورة ورياح نشطة

طقس الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر .. تشهد حالة الطقس غدا الثلاثاء 5 مايو 2026 في مصر، تغيرات ملحوظة، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع أجواء تميل إلى البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تتحول إلى مائلة للحرارة خلال فترات النهار على معظم المناطق، في حين يسود طقس حار على جنوب الصعيد، ويعود الإحساس بالبرودة خلال ساعات الليل على أغلب أنحاء الجمهورية.

وتوضح التوقعات أن الأجواء العامة ستكون غير مستقرة نسبيًا، مع تباين واضح في درجات الحرارة بين شمال البلاد وجنوبها، الأمر الذي يتطلب متابعة مستمرة للتحديثات الجوية، خاصة مع وجود ظواهر جوية مؤثرة قد تؤثر على الحركة اليومية للمواطنين والأنشطة المختلفة.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا في مصر

تشير الهيئة إلى تكون شبورة مائية خلال الفترة من الساعة 4 صباحًا وحتى 8 صباحًا، على عدد من الطرق الحيوية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة، وصولًا إلى شمال الصعيد ووسط سيناء، ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في هذه الفترات، وهو ما يستدعي الحذر أثناء القيادة.

وتعد الشبورة من أبرز الظواهر الجوية المؤثرة في هذا التوقيت من العام؛ حيث تتزامن مع التغيرات الحرارية بين الليل والنهار، ما يؤدي إلى تكثف بخار الماء في الهواء بالقرب من سطح الأرض، خاصة في المناطق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

خريطة سقوط الأمطار غدا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أيضا وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبًا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد هذه الأمطار بشكل محدود إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى.

وتأتي هذه الأمطار؛ في إطار حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة الانتقالية بين الفصول، حيث تتفاوت شدتها من منطقة إلى أخرى، مع احتمالية تحسن الأحوال الجوية تدريجيًا في بعض الفترات.

نشاط الرياح وتأثيره على الأجواء

أوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم س على أغلب الأنحاء، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة؛ ما قد يؤثر على جودة الهواء ومستوى الرؤية الأفقية في تلك المناطق.

ويعد نشاط الرياح من العوامل المؤثرة بشكل مباشر على الإحساس بدرجات الحرارة، حيث يزيد من الشعور بالبرودة خلال الليل والصباح الباكر، كما قد يتسبب في اضطراب الملاحة البحرية في بعض المناطق.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فمن المتوقع أن تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الأمواج ما بين 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية، وهي ظروف قد تؤثر على حركة الملاحة والصيد.

أما البحر الأحمر، فتكون حالته معتدلة إلى مضطربة أيضًا، مع ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية؛ ما يستدعي توخي الحذر من قبل العاملين في الأنشطة البحرية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء 5 مايو 2026

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والمحافظات، حيث تسجل القاهرة الكبرى 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، والعاصمة الإدارية 24 و13، و6 أكتوبر 25 و13، وبنها 23 و14، ودمنهور 22 و14، ووادي النطرون 23 و13، وكفر الشيخ 21 و14، وبلطيم 20 و15، والمنصورة 23 و14، والزقازيق 24 و14، وشبين الكوم 23 و14، وطنطا 23 و14.

كما تسجل دمياط 22 و15، وبورسعيد 21 و14، والإسماعيلية 25 و13، والسويس 26 و14، والعريش 22 و13، ورفح 21 و13، ورأس سدر 25 و15، ونخل 24 و10، وسانت كاترين 20 و06، والطور 27 و17، وطابا 23 و14، وشرم الشيخ 28 و18، والغردقة 26 و17.

وفي السواحل الشمالية، تسجل الإسكندرية 22 و13، والعلمين 21 و12، ومطروح 20 و13، والسلوم 18 و13، وسيوة 25 و13، بينما تسجل مناطق البحر الأحمر مثل رأس غارب 25 و17، وسفاجا 26 و17، ومرسى علم 27 و18، وشلاتين 28 و23، وحلايب 25 و22، وأبو رماد 29 و22، ومرسى حميرة 29 و21، وأبرق 31 و22، وجبل علبة 31 و22.

وفي صعيد مصر، تسجل الفيوم 25 و11، وبني سويف 25 و12، والمنيا 26 و12، وأسيوط 26 و13، وسوهاج 28 و15، وقنا 30 و16، والأقصر 31 و16، وأسوان 32 و17، والوادي الجديد 29 و15، وأبو سمبل 33 و16.