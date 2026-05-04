تعرض بسمة وهبة لـ حادث على المحور | وتحرّك أمني عاجل

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد السيارة المتسبب في حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو، والذي وقع بين سيارتين إحداهما كانت تستقلها الإعلامية بسمة وهبة، وذلك عقب فراره من موقع الحادث.



وتلقى مسؤولو غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث تصادم بين سيارتي ملاكي بعد نفق فودافون في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ.

وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن تلفيات بالسيارتين دون وقوع إصابات، وكشفت التحريات أن سيارة ثالثة كانت تسير بسرعة زائدة، وحاول قائدها تخطي السيارتين، ما أدى إلى اصطدامه بإحداهما واختلال عجلة القيادة، ثم اصطدامه بالسيارة الأخرى قبل أن يفر هاربًا.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها، وتبين أنه سمسار عقارات يبلغ من العمر 36 عامًا ومقيم بمدينة 6 أكتوبر.



وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة دون قصد، موضحًا أنه فر من موقع الحادث خوفًا من المساءلة القانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.