هروب المتسبب.. النيابة تفحص حادث بسمة وهبة أعلى محور 26 يوليو وتكلف لجنة مرورية بمعاينة السيارة

تباشر النيابة المختصة التحقيق في تعرض الإعلامية بسمة وهبة لحادث تصادم أعلى محور ٢٦ يوليو وقررت تكليف لجنة فنية من المرور لفحص السيارة وبيان التلفيات بها، وسماع أقوال الإعلامية.

و أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لسيارة الإعلامية بسمة وهبة، عقب تعرضها لحادث أعلى محور 26 يوليو بكرداسة، وتبين أن التلفيات التي لحقت بها عبارة عن صدمة بالرفرف والإكصدام الأمامي، بالإضافة إلى تلفيات بأحد الأبواب.

وتبين أن سبب الحادث يعود إلى اصطدام سيارة، بسيارة الإعلامية بسمة وهبة، وهو ما أسفر عن انحرافها عن الطريق، واصطدامها بسيارة أخرى وهربت السيارة الأولى المتسببة في الحادث.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.