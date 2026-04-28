انقلاب نقل جامبو وأتوبيس في حادث على طريق المنصورية .. وأنباء عن وقوع إصابات

شهد طريق “تويوتا” الموازي للطريق الدائري بالمنصورية حادثًا مروريًا منذ قليل، حيث اصطدمت سيارة نقل ثقيل (جامبو) وأتوبيس ما أدى إلى انقلابهما على الطريق.

وأفادت مصادر أولية أن الحادث أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين الركاب، جاري حصر أعدادهم، فيما هرعت سيارات الإسعاف وقوات المرور إلى المكان للتعامل مع الموقف ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما تم الدفع بأوناش المرور لرفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية، فيما تعمل الأجهزة المختصة على فحص ملابسات الواقعة ومعرفة أسباب الحادث.