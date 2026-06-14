أول التعاملات الصباحية .. إلي أين وصل سعر الذهب في محال الصاغة؟

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد 14-6-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

استقرار الذهب

وصل سعر الذهب لدرجات مستقرة من دون تغيير؛ منذ إغلاق التعاملات داخل محلات الصاغة أمس.

تحركات الذهب

سجل سعر الذهب ارتفاعًا مع أول تعاملات مساء اليوم ليصعد بقيمة 25 جنيهًا جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيهاً.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4219 دولارًا للشراء و 4218 دولارًا للبيع.