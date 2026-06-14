قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع الشهود في محاكمة 97 متهمًا بـ«خلية ميدنة نصر» الإرهابية .. اليوم
«30 الف جنيه في الشهر».. نص أقوال ضحية لاعب كرة شهير في واقعة الزواج العرفي والسرقة
سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأحد 14-6-2026 في البنوك
نقيب الفلاحين يحذّر من استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم بعصير القصب.. ويطالب بإلزام المنتجين بإعلان المكونات
مفاجأة في الأهلي بشأن أفشة .. قرار جديد يُحدّد مستقبل صاحب «القاضية»
مرافعة الدفاع في محاكمة 63 متهمًا بـ«خلية الهيكل الإداري للإخوان» .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 14- 6-2026 .. والقنوات الناقلة
أحمد جعفر : عمر مرموش الأجدر بقيادة هجوم منتخب مصر بجانب محمد صلاح
ليس البرتقال فقط.. مفاجأة في قائمة الصادرات الزراعية المصرية
أول التعاملات الصباحية .. إلي أين وصل سعر الذهب في محال الصاغة؟
رسالة أب مؤثرة .. كريم محمود عبدالعزيز يحتفل بمرحلة جديدة في حياة ابنته | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أول التعاملات الصباحية .. إلي أين وصل سعر الذهب في محال الصاغة؟

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

ثبت سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات صباح اليوم الأحد 14-6-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

استقرار الذهب

وصل سعر الذهب لدرجات مستقرة من دون تغيير؛ منذ إغلاق التعاملات داخل محلات الصاغة أمس.

سعر الذهب

تحركات الذهب

سجل سعر الذهب ارتفاعًا مع أول تعاملات مساء اليوم ليصعد بقيمة 25 جنيهًا جديدة.

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6275 جنيهاً.

سعر الذهب

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7171 جنيها للشراء و 7114 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 6573 جنيها للشراء و 6521 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6275 جنيها للشراء و 6225 جنيها للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5378 جنيها للشراء و 5335 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 50.2 ألف جنيه للشراء و 49.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4219 دولارًا للشراء و 4218 دولارًا للبيع.

سعر الذهب في مصر مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر الجنيه الذهب سعر الذهب في الصاغة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قانون التصالح على مخالفات البناء

خصم 50%.. رئيس الوزراء يزف بشرى سارة بشأن قانون التصالح على مخالفات البناء

المعاهد الأزهرية

رابط نتيجة شهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية.. استعلم عنها الآن

وزارة الصحة

تحذير عاجل من وزارة الصحة للشباب: لا تتناولوا هذا الدواء

سعر رغيف الخبز

سعر رغيف الخبز بعد تطبيق الدعم النقدي.. التموين تكشف التفاصيل وتعلن حذف هؤلاء من المنظومة

كرة قدم

عقد زواج عرفي وذهب.. عرض أخصائية تغذية على الطب الشرعي في اتهامها للاعب كرة قدم شهير

المتهمين

خلافات سابقة.. تفاصيل مشاجرة الجيران مع العائلة السورية بالقليوبية

محمد مرزبان

حالته الصحية حرجة .. إصابة الفنان محمد مرزبان فى حادث مروّع بالإسماعيلية

عامل يقتل طليقته

جريمة مأساوية في منوف| عامل يقتــل طليقته بسبب رفضها الرجوع إليه.. والأهالي يكشفون كواليس صادمة

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير السياحة والآثار يشارك في فعالية مصر - أوزبكستان .. حوار الحضارات والتراث

مطار شرم الشيخ

لجنة التفتيش الأمني والبيئي تتفقد مطار شرم الشيخ

ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي ٢٠٢٦ لمحافظة

وزير الري يشهد انعقاد ورشة عمل متابعة الموسم الصيفي 2026 للإسكندرية.. صور

بالصور

بفستان أنيق أبرز رشاقتها.. روبي تبهر متابعيها عبر إنستجرام | شاهد

روبي
روبي
روبي

غير تقليدي .. بشرى تستعرض جمالها عبر حسابها على إنستجرام | شاهد

بشرى
بشرى
بشرى

للشقيانين.. أسعار اسبيرانزا A516 المُستعملة في مصر

اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010
اسبيرانزا A516 موديل 2010

ملكة الانتشار .. أسعار نيسان صنى المُستعملة في مصر

نيسان صنى
نيسان صنى
نيسان صنى

فيديو

فيلم إذما

طرح أغنية كيف الحال؟ من فيلم إذما مع عرضه بالسينمات

عبدالله شبانة

حفيد العندليب يطرح أغنية «أجمل صدفة».. ومحمد شبانة يدعمه: ربنا يوفقك يا ولدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: برج الجوزاء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

المزيد