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سعر الذهب في الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في الصاغة اليوم السبت.. عيار 21 يسجل 6250 جنيهًا

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

استقر سعر الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات صباح اليوم السبت 13 يونيو 2026، داخل محلات الصاغة بمختلف المحافظات، بالتزامن مع ثبات الأسعار العالمية وتراجع حالة التذبذب في الأسواق الدولية.


وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6250 جنيهًا للشراء و6190 جنيهًا للبيع، دون أي تغيير يُذكر مقارنة بتعاملات الأيام الماضية، بحسب آخر تحديثات الأسعار.
وفيما يلي أبرز أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث بلغ سعر جرام عيار 24 نحو 7142 جنيهًا للشراء و7074 جنيهًا للبيع، فيما سجل عيار 22 نحو 6547 جنيهًا للشراء و6484 جنيهًا للبيع.
 

كما سجل عيار 18 نحو 5357 جنيهًا للشراء و5307 جنيهات للبيع، في حين استقر سعر الجنيه الذهب عند مستوى 50 ألف جنيه للشراء و49.52 ألف جنيه للبيع.


وعلى الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة خلال التداولات الأخيرة، حيث ارتفعت بشكل طفيف بعد موجة هبوط حادة، وسط ترقب المستثمرين لقرارات السياسة النقدية الأمريكية وتغيرات أسعار الفائدة، إلى جانب استمرار التوترات الجيوسياسية التي تدعم الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

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