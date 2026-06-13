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52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

52.16 جنيه آخر قيمة لأكبر سعر دولار اليوم

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

أظهر أكبر سعر دولار استقراراً مع أول تعاملات اليوم السبت 13-6-2026؛ بالتزامن مع إجازة الجهاز المصرفي الأسبوعية.

آخر تحديث لأكبر سعر دولار

سجل آخر تحديث لـ أعلى سعر دولار مقابل الجنيه 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

الدولار اليوم

مع انتهاء العمل في البنوك المصرية  الخميس الماضي بمناسبة بدء مواعيد الراحة الأسبوعية؛ استقرت تداولات الدولار داخل السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي 51.91 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع.

أقل سعر 

بلغ أقل سعر دولار 51.83 جنيه للشراء و 51.93 جنيه للبيع في بنكي " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية"

وصل سعر ثاني أقل دولار 51.9 جنيه للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك "بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، كريدي أجريكول، أبوظبي التجاري".

سعر الدولار مقابل الجنيه

الدولار في أغلب البنوك

وصل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، ميد بنك، المصري الخليجي، نكست، المصرف العربي الدولي، التنمية الصناعية، المصرف المتحد، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر دولار

وصل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه 52.16 جنيه للشراء و 52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و 52.05 جنيه للبيع في بنوك "سايب، قناة السويس".

البنك المركزي

التضخم والبنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري، تراجع معدلات التضخم في مصر بنهاية مايو الماضي على أساس شهري مسجلًأ 1.6% بعدما كانت 1.9% بنفس الشهر من العام بفارق 0.3% .

وبحسب نشرة التضخم الشهرية، فقد بلغ معدل التضخم في أبريل الماضي 1.1%.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم السنوي استقر عند 13.8% خلال مايو الماضي للشهر الثاني علي التوالي ومنذ إبريل السابق له.

سعر الدولار اليوم

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن وصول معدلات التضخم الشهرية لأسعار المستهلكين 1.6% في مايو 2026، مقابل 1.9% في مايو 2025، و1.1% في أبريل 2026.

وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.6% في مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل 2026.

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