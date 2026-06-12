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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.. وصل كام؟

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد صبيح

ننشر سعر الدولار  في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 12-6-2026 وفي البنوك. 

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي وحتي مستهل تداولات اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 51.91 جنيها للشراءو 52.05 جنيها للبيع.

سعر الدولار

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.283 جنيها للشراء و 51.93 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيها للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان".

رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في البنوك بعد آخر تحديث

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيها ببشراء و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نكست، HSBC،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،العربي الإفريقي الدولي، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الاسلامي".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

سجل اعلي سعر دولار 52.16 جنيها للشراء و 52.26 جنيها للبيعع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51,95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، الكويت الوطني".

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار في البنك المركزي سعر دولار سعر ثاني أقل سعر دولار سعر الدولار أمام الجنيه سعر الدولار في أغلب البنوك

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