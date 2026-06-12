سعر الدولار في البنك الأهلي المصري.. وصل كام؟

ننشر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات صباح اليوم الجمعة 12-6-2026 وفي البنوك.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار استقرارا مع آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي وحتي مستهل تداولات اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري 51.91 جنيها للشراءو 52.05 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 51.283 جنيها للشراء و 51.93 جنيها للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ سعر ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيها للشراء و 52 جنيها للبيع في بنوك " البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي"

وصل سعر الدولار أمام الجنيه 51.92 جنيها للشراء و 52.02 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان".

سعر الدولار في أغلب البنوك

وسجل سعر الدولار في أغلب البنوك 51.93 جنيها ببشراء و 52.03 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نكست، HSBC،الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصرف العربي الدولي،العربي الإفريقي الدولي، ميد بنك، المصري الخليجي، الإسكندرية، التجاري الدولي CIB، فيصل الاسلامي".

أعلي سعر

سجل اعلي سعر دولار 52.16 جنيها للشراء و 52.26 جنيها للبيعع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 51,95 جنيها للشراء و 52.05 جنيها للبيع في بنوك " سايب، قناة السويس، الكويت الوطني".