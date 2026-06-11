ارتفع 17 قرشا .. سعر الدولار في تعاملات مساء اليوم

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه مع مستهل تعاملات مساء اليوم الخميس 11-6-2026 على مستوى البنوك العاملة في مصر.

الدولار يصعد

صعد سعر الدولار بمقدار 17 قرشا على الأقل منذ الأحد الماضي.

آخر تحديث لسعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في آخر تحديث له 51.93 جنيه.

الدولار في البنك المركزي

وصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 51.93 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع.

أقل سعر

وسجل سعر أقل دولار 51.83 جنيه للشراء و51.93 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني.

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 51.9 جنيه للشراء و52 جنيه للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه 51.92 جنيه للشراء و52.02 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، التعمير والاسكان".

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه 51.93 جنيه للشراء و 52.03 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، نكست، إتش إس بي سي، العربي الافريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، ميد بنك،فيصل الاسلامي، الإسكندرية، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي،الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB".

أعلي سعر

سجل أعلى سعر دولار 52.16 جنيه للشراء و52.26 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلى سعر دولار 51.95 جنيه للشراء و52.05 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، سايب، الكويت الوطني".