سعر الدولار اليوم يرتفع 34 قرشًا ويتجاوز 52 جنيهًا مجددًا في البنوك



سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا في عدد من البنوك بنحو 34 قرشًا في مستهل تعاملات اليوم الخميس 11 -6- 2026، ليعاود تجاوز مستوى 52 جنيهًا مجددًا، وفق آخر تحديثات أسعار الصرف.



أسعار الدولار في البنوك



وبحسب آخر تحديث، سجل الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك القاهرة 52.15 جنيه للشراء و52.25 جنيه للبيع.



بنوك أخرى



وسجل الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 52.12 جنيه للشراء و52.22 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك الإسكندرية نحو 52.10 جنيه للشراء و52.20 جنيه للبيع، مع استمرار التغيرات اللحظية في السوق المصرفي.



تحركات السوق



وتشهد سوق الصرف المحلية حالة من التذبذب النسبي، وسط متابعة دقيقة من المتعاملين لاتجاهات الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة الحالية.