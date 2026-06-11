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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضبط 600 كيلو أغذية فاسدة في الإسماعيلية خلال حملة مشتركة لسلامة الغذاء والتموين

سلامة الغذاء
سلامة الغذاء
ولاء عبد الكريم

نفذت الهيئة القومية لسلامة الغذاء حملة رقابية موسعة بمحافظة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتأكد من التزامها باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء. وترأس الحملة الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون الفروع، بمشاركة قيادات الهيئة ومفتشيها، وبالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية.
 

تفتيش 27 منشأة
 

وشملت الحملة المرور على 27 منشأة غذائية تعمل في مجال تداول وتصنيع الأغذية بمناطق مختلفة داخل المحافظة، حيث تم فحص مدى التزامها بالاشتراطات الصحية ومتطلبات سلامة الغذاء المعتمدة.
 

ضبط منتجات فاسدة
 

وأسفرت أعمال التفتيش عن التحفظ على نحو 600 كيلوجرام من المنتجات الغذائية غير الصالحة للتداول، تضمنت لحومًا مصنعة ومقطعات دواجن وأجبانًا ومنتجات ألبان دهنية، وذلك بسبب انتهاء صلاحيتها أو عدم استيفائها بيانات التداول والبطاقات التعريفية المقررة، فضلًا عن ظهور علامات فساد عليها.
 

إجراءات قانونية
 

واتخذت الهيئة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، حيث جرى تحرير 9 محاضر لعدم حمل شهادات صحية ونقص الاشتراطات الصحية داخل بعض المنشآت، إلى جانب تحرير محضر تضمن التوصية بغلق إحدى المنشآت لوجود خطر داهم يهدد سلامة الغذاء والصحة العامة.
 

إعدام أغذية تالفة
 

وفي السياق ذاته، تم تحرير 5 محاضر إعدام لكميات من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بعد ثبوت انتهاء صلاحيتها وظهور علامات فساد عليها، وذلك بمعرفة الجهات المختصة ووفقًا للإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
 

مهلة لتوفيق الأوضاع
 

ووجهت الهيئة مسؤولي المنشآت الغذائية بسرعة استكمال إجراءات التسجيل لديها والالتزام بالاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، مع منح مهلة لتوفيق الأوضاع وتنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز مستويات سلامة الغذاء.
 

حملات مستمرة
 

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المكثفة بمختلف محافظات الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية، في إطار حماية صحة المستهلك وتعزيز منظومة سلامة الغذاء، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء أو الصحة العامة.
 

تعزيز الرقابة
 

وأشار الهوبي إلى أن هذه الحملات تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لإحكام الرقابة على الأسواق ورفع معدلات الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية، بما يدعم توفير غذاء آمن وسليم للمواطنين ويعزز الثقة في منظومة الرقابة الغذائية في مصر.

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