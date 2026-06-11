تراجع جديد بالطماطم.. أسعار الخضراوات اليوم الخميس

تراجعت أسعار الطماطم مجددا اليوم الخميس 11-6-2026، حيث تراوحت في سوق الجملة بين 6 إلى 11 جنيها لتصل إلى المستهلك بين 12 و17 جنيها للكيلو، وتباع في الاسواق الشعبية الاسبوعية بين 7.5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري أسعار الخضروات اليوم الخميس في سوق العبور واسواق التجزئة.

أسعار البطاطس

وتراوحت أسعار البطاطس بين 7 إلى 13 في سوق الجملة بتراجع بلغ جنيهان لتصل إلى المستهلك بين 13 و20 جنيها للكيلو.

أسعار البصل

وفيما ارتفعت أسعار البصل، فتراوح البصل الأبيض بين 7 إلى 10 جنيهات، ليصل الي المستهلك بين 10 إلى 15 جنيها، فيما استقر البصل الأحمر بين 9 و12 جنيها.

وسعر الكوسة بين 15 و20 جنيها في الجملة والجزر تراوح بين 10 و20 جنيها، والفاصوليا تراوحت بين 20 و35 جنيها.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

سعر الباذنجان البلدي بين 8 و12 جنيها، سعر الباذنخان الرمي بين 5 و9 جنيهات ، والباذجان الأبيض بين 5 و13 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 12 و18 جنيها، والفلفل الصوب بين 12 و18 جنيها.



سعر الفلفل الحامي البلدي بين 6 و14 جنيها، والفلفل الحامي الصوب بين 6 و14 جنيها، والفلفل الألوان بين 10 و30 جنيها، سعر الملوخية بين 5 و 9 جنيهات.

وتراوح سعر الخبار الصوب بين 16 و20 جنيها ليصل إلى أسواق التجزئة بين 20 و25 جنيها.

وتراوحت البامية بين 25 و40 جنيها لتصل الي المستهلك بين 25 و40 جنيها.

والقلقاس سجل 12 كيلو في الجملة ليتراوح بين 17 و25 جنيها في أسواق التجزئة