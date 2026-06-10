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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تنتظر أم تشتري الآن؟.. بنك عالمي يكشف عن توقعاته لأسعار الذهب

مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
آية الجارحي

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال التعاملات مساء اليوم الأربعاء ، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر.

جاء ذلك بفعل صعوبة الوصول قريبًا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

توقع بنك "سيتي" تراجع أسعار الذهب بنحو 20% إضافية بحلول شهر سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى أن المعدن النفيس قد يتعرض لضغوط قوية خلال الفترة المقبلة رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضح محللو البنك، أن استمرار إغلاق مضيق هرمز حتى نهاية فصل الصيف قد يدفع أسعار الذهب للانخفاض إلى نحو 3500 دولار للأونصة، وهو ما يمثل تراجعًا ملحوظًا مقارنة بالمستويات الحالية.

وأضاف التقرير أن المخاوف المتعلقة بتباطؤ الطلب العالمي وتغير توجهات المستثمرين قد تحد من مكاسب الذهب كملاذ آمن، حتى في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4118 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5237 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6110 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6898 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 48.880 جنيه.

الذهب أسعار الذهب سيتي بنك سعر جرام الذهب سعر الذهب الان سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عالميا بورصة الذهب مباشر

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