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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صفقات مجانية من العيار الثقيل.. محمد صلاح وفلاهوفيتش وآلابا يتصدرون القائمة قبل انطلاق الموسم الجديد

محمد صلاح
محمد صلاح
محمود أحمد

مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الكروي الجديد تزداد وتيرة التحركات داخل سوق الانتقالات الصيفية لكن المفاجأة تكمن في استمرار وجود عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية دون نادٍ حتى الآن رغم امتلاكهم خبرات كبيرة وسجلات حافلة على أعلى المستويات.

وتنتظر هذه الأسماء حسم مستقبلها خلال الأسابيع المقبلة في وقت تستعد فيه الأندية الأوروبية لخوض منافسات الدوريات المحلية والبطولات القارية وهو ما يجعل هؤلاء اللاعبين من أبرز الصفقات المجانية القادرة على تغيير موازين القوى لأي فريق يبحث عن تدعيم صفوفه دون دفع مقابل لشراء عقودهم.

محمد صلاح.. الغموض يحيط بمستقبل النجم المصري

ويبرز اسم قائد منتخب مصر محمد صلاح ضمن أبرز اللاعبين الذين لم يحسموا وجهتهم المقبلة بعد انتهاء رحلته مع ليفربول التي امتدت منذ عام 2017 وشهدت تحقيق العديد من الألقاب الفردية والجماعية.

ورغم ارتباط اسمه بعدد من الأندية خلال الفترة الماضية خاصة بشكتاش التركي فإن وكيل أعمال اللاعب قلل من صحة هذه التكهنات ليبقى مستقبل "الفرعون المصري" مفتوحًا أمام العديد من الاحتمالات في واحدة من أكثر ملفات الميركاتو إثارة.

فلاهوفيتش.. الهداف الذي ينتظر المشروع المناسب

يتصدر المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش قائمة أبرز اللاعبين المتاحين في سوق الانتقالات الحرة بعدما أنهى رحلته مع يوفنتوس الإيطالي تاركًا خلفه أرقامًا مميزة بتسجيله 68 هدفًا خلال 168 مباراة.

ورغم أن اللاعب لا يزال في السادسة والعشرين من عمره فإن مستقبله لم يُحسم حتى الآن وسط تقارير تربطه بالانتقال إلى الدوري التركي حيث أبدى كل من فنربخشة وبشكتاش اهتمامًا بالحصول على خدماته إلا أن أي اتفاق رسمي لم يتم حتى اللحظة.

سانشو وستونز.. البحث عن بداية جديدة

كما تضم القائمة الإنجليزي جادون سانشو الذي خرج من موسم مخيب للآمال بعد فترة إعارة لم يقدم خلالها المستوى المنتظر مكتفيًا بهدف واحد فقط خلال 29 مباراة ليصبح في حاجة ماسة لاستعادة بريقه مع نادٍ يمنحه فرصة المشاركة باستمرار.

وفي المقابل يسعى جون ستونز لإعادة إحياء مسيرته أيضًا بعدما تراجعت مشاركاته مع مانشستر سيتي بسبب الإصابات المتكررة ما أفقده مكانه الأساسي داخل الفريق رغم امتلاكه خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي.

آلابا.. خبرة أوروبية تبحث عن تحدٍ جديد

ويعد النمساوي ديفيد آلابا أحد أبرز المدافعين المتاحين مجانًا بعدما أنهى مسيرته مع ريال مدريد عقب خمسة مواسم حافلة بالألقاب.

ويمتلك اللاعب سجلًا استثنائيًا يتضمن التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات إلا أن الإصابات المتكررة خلال المواسم الأخيرة أثرت على ظهوره ليبدأ رحلة البحث عن محطة جديدة قد تعيد إليه بريقه.

فابينيو وجوريتسكا.. حلول مثالية لخط الوسط

ولا يزال البرازيلي فابينيو يمتلك قيمة فنية كبيرة رغم تراجع الأضواء حوله خلال السنوات الأخيرة إذ اكتسب خبرات واسعة سواء مع ليفربول أو خلال تجربته في الدوري السعودي الأمر الذي يجعله خيارًا مناسبًا لأي فريق يحتاج إلى لاعب وسط دفاعي بخبرة دولية.

كما يبرز الألماني ليون جوريتسكا الذي أنهى رحلة طويلة مع بايرن ميونيخ استمرت ثمانية مواسم وسط أنباء متزايدة تربطه بإمكانية الانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي في ظل امتلاكه قدرات بدنية وفنية تجعله إضافة قوية لأي خط وسط.

أسماء لامعة من الدوري الفرنسي

وتضم قائمة اللاعبين الأحرار أيضًا مجموعة من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في الدوري الفرنسي خلال السنوات الماضية.

ويأتي السنغالي كريبين دياتا في مقدمة هذه الأسماء بعدما قدم مستويات متباينة بقميص موناكو حيث تألق في بعض المواسم قبل أن تتراجع مشاركاته خلال الموسم الأخير لكنه لا يزال يمتلك إمكانيات تؤهله لاستعادة مستواه.

كما يواصل بامبا دينغ البحث عن تحدٍ جديد بعد تجارب متعددة في الدوري الفرنسي مع مارسيليا ولوريان وأنجيه وسط اهتمام من أحد الأندية التركية بالحصول على خدماته خلال الصيف الجاري.

بيسوما وبن طالب.. مستقبل مختلف

ويعد المالي إيف بيسوما من أبرز لاعبي الوسط المتاحين حاليًا بعدما انتهت رحلته مع توتنهام الذي ساهم معه في التتويج بلقب الدوري الأوروبي قبل أن تتراجع مشاركاته في الموسم الأخير.

أما الجزائري نبيل بن طالب فيبدو الأقرب للاستمرار مع ناديه السابق ليل في ظل رغبة الإدارة في تجديد عقده بعد المستويات المميزة التي قدمها مؤخرًا.

فقير وجيريرو.. الخبرة لا تزال مطلوبة

ولا يغيب الفرنسي نبيل فقير عن قائمة الأسماء البارزة بعدما انتهت تجربته مع الجزيرة الإماراتي ليطرح العديد من المتابعين تساؤلات حول إمكانية عودته إلى الملاعب الأوروبية خاصة بعد تقديمه موسمًا جيدًا على المستوى التهديفي.

كما يبحث البرتغالي رافائيل جيريرو عن محطة جديدة عقب نهاية مشواره مع بايرن ميونيخ مستندًا إلى خبرات كبيرة اكتسبها في الدوريين الألماني والفرنسي وقدرته على اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب.

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