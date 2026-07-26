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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أمانة المصريين.. طاقم إسعاف يعثر على 795 ألف جنيه مع مصاب في حادث بالمنيا

العثور على مبلغ مالي
العثور على مبلغ مالي
ايمن رياض

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبوقرقاص جنوب المنيا، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة شخصين، فيما تمكن طاقم الإسعاف من إنقاذ أحد المصابين الذي تعرض لبتر كامل بالساعد الأيمن، إلى جانب تسليم مبلغ مالي كبير عُثر عليه بحوزته إلى أسرته داخل المستشفى.


تلقت غرفة عمليات الإسعاف، بلاغًا بوقوع حادث على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز أبوقرقاص، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع البلاغ، حيث تبين وجود مصابين، أحدهما مصاب ببتر كامل في الساعد الأيمن مصحوبًا بنزيف شديد.

وتعامل فريق الإسعاف مع الحالة بإيقاف النزيف باستخدام الوسائل الطبية اللازمة، ثم جرى تثبيت المصاب بالجبيرة العنقية والحزام العنكبوتي وسندات الرأس، مع متابعة العلامات الحيوية وتركيب كانيولا ومحلول ملحي قبل نقله إلى مستشفى صدر المنيا.

واتبع الفريق الطبي الإجراءات المتبعة للحفاظ على الجزء المبتور، حيث تم لفه بشاش مبلل بمحلول ملحي، ووضعه داخل كيس بلاستيكي ثم حفظه بطريقة طبية سليمة فوق كيس من الثلج، تمهيدًا لتسليمه إلى الفريق الطبي داخل المستشفى.

وخلال نقل المصاب، عثر أفراد طاقم الإسعاف على مبلغ مالي كان بحوزته داخل تسعة أكياس بلاستيكية، بلغ إجماليه 795 ألفًا و870 جنيهًا.

المنيا إسعاف العثور مبلغ

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