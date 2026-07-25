مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارة ودراجه بخارية بطريق فرعي بالمنيا

لقي شاب مصرعه، وأصيب آخر بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجه بخارية ، بأحد الطرق الفرعية بمركز المنيا، تم نقلهما للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إحدى القري بمركز المنيا.

انتقلت الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع " ماهر. ف "، وإصابة شخص آخر بكسور وجروح خطيرة.

جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق، كما تم التحفظ على المركبتين.