مستشفى عيون جامعة المنيا تنقذ بصر طفل من صنارة صيد

تمكن فريق طبي بمستشفى طب وجراحة العيون بجامعة المنيا في إنقاذ بصر طفل تعرض لإصابة بالغة الخطورة إثر اختراق صنارة صيد للعين، في حالة استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا للحفاظ على العين ومنع فقدان الإبصار.

واستقبل المستشفى الطفل فور وصوله، حيث أظهرت الفحوصات وجود جسم غريب نافذ داخل العين، ما استدعى تجهيز غرفة العمليات على الفور وإجراء تدخل جراحي عاجل نظرًا لخطورة الإصابة.

وأجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة نجح خلالها في استخراج صنارة الصيد بحذر شديد، مع إصلاح الإصابات الناتجة عنها والحفاظ على التركيب التشريحي للعين، بما يضمن أفضل فرصة لاستعادة كفاءة الإبصار.

وتكللت الجراحة بالنجاح، واستقرت حالة الطفل عقب خروجه من غرفة العمليات، وسط ارتياح أسرته التي أشادت بجهود الفريق الطبي وما قدمه من رعاية متخصصة ساهمت في إنقاذ بصر نجلها.

وأكد الأطباء، أن إصابات العين من الحالات التي تتطلب سرعة التوجه إلى المستشفى، محذرين من محاولة إزالة الأجسام الغريبة خارج المنشآت الطبية، لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات تهدد سلامة العين والإبصار.

ويعكس هذا النجاح مستوى الكفاءة التي يتمتع بها مستشفى طب وجراحة العيون بجامعة المنيا، وقدرة فرقه الطبية على التعامل مع الإصابات الدقيقة والحرجة باستخدام أحدث الأساليب العلاجية، بما يسهم في تقديم خدمة طبية متخصصة وآمنة لأبناء المحافظة ومحافظات الصعيد.

