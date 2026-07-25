قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
6 شهداء وأكثر من 20 مصابا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم
بعد تحرك البرلمان.. كيف واجه القانون جرائم الابتزاز الإلكتروني؟
رومانيا تُسقط مسيرتين اخترقتا مجالها الجوي خلال 48 ساعة
موعد إعلان حركة تنقلات ضباط الشرطة 2026.. التنفيذ يبدأ في أغسطس
الأطباء يناقشون تطوير التعليم الطبي وتحويل مصر إلى وجهة عالمية للسياحة الصحية
العثور على جثمان أحمد سليمان بعد 33 ساعة من غرقه بشاطئ بورسعيد
تفوق واضح للفتيات.. أسماء أوائل الثانوية الأزهرية القسم الأدبي 2026
ماشي عكس.. القبض على سائق توك توك في القطامية
بولندا تحقق في تحذيرات بيلاروسية بشأن هجوم إرهابي محتمل
بحضور مسؤولين عراقيين ودبلوماسيين.. سفارة مصر في بغداد تحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو | صور
وزير الدفاع الإيطالي يعرض منصبا استشاريا على نظيره الأوكراني المُقال
اتفاقية تجارة حرة كندية إكوادورية لإعفاء 99.6% من الصادرات من الرسوم الجمركية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة في كوم أمبو لرفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والإنارة العامة

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة اللواء سمير البلاصي تنفيذ سلسلة من الحملات اليومية الشاملة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، والتى استهدفت رفع كافة أشكال الإشغالات، وتطوير منظومة النظافة العامة، وإصلاح وصيانة شبكات الكهرباء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك، فى ظل توجيهات الدولة المصرية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحسين البيئة الحضرية ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود الميدانية لإزالة التعديات ورفع كفاءة المرافق العامة.

جهود قروية لرفع الإشغالات وصيانة المرافق

شهدت الوحدة المحلية لقرية سلوا تحركات ميدانية مكثفة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع "مصر / أسوان" بنطاق قرية سلوا بحري لتسيير الحركة المرورية، كما تمكنت فرق الصيانة من إصلاح عطل مفاجئ بمحول الكهرباء الواقع بمزلقان سلوا وإعادة انتظام التيار.

وفى سياق متصل، كثفت الوحدة المحلية لقرية الكفور أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالتعاون مع منظومة النظافة بالمجلس، وشملت الحملة تمشيط الشوارع الرئيسية بمنطقة "الكفور الحرية"، إلى جانب رفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة بشارع "مصر / أسوان" لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى على الطريق .

حملات مكبرة لإزالة التعديات

قاد حي شرق مدينة كوم أمبو حملة موسعة لإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والميادين، نجحت في إزالة كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من أمام مكتب بريد كوم أمبو وشارع بورسعيد الحيوى، وامتدت الجهود لتشمل إزالة الإشغالات بمنطقة "الإصلاح البحرية"، بالإضافة إلى تطهير محيط الساحة الشعبية وبنك مصر من أي تعديات تعوق حركة المارة .

رفع كفاءة الإنارة العامة ومواجهة سرقات التيار

وفى قطاع المرافق، أجرى قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعمال صيانة موسعة لشبكة الإضاءة، شملت رفع كفاءة إنارة طريق "الرغامة غرب" وصولاً إلى سكن الدريسة، وتطوير إنارة طريق "الإسماعيلية / البصالي". كما نجحت فرق الطوارئ في إصلاح الأعطال الكهربائية بمنطقة "الشيخ إدريس" و"مرسى المنصورية"، بالتوازي مع شن حملة لفصل توصيلات سرقات التيار الكهربائي غير القانونية بناحية الإصلاح البحرية حفاظاً على كفاءة الشبكة وممتلكات الدولة.

إستمرار خُطط التطوير المستدام

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو على إستمرار هذه الحملات الميدانية بجميع الأحياء والقرى بشكل دوري، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومستهدفات التنمية المستدامة بمحافظة أسوان.

وفي إطار جهود محافظة أسوان للإرتقاء بالخدمات العامة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملات مكثفة شملت رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وتطوير منظومة النظافة بقرى سلوا والكفور وحي شرق، إلى جانب صيانة شبكات الإنارة وإصلاح الأعطال الكهربائية، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

أسوان محافظة أسوان اخبار محافظة أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة العمالة غير المنتظمة

3000 جنيه الآن لكل مواطن بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 الأسبوع الجاري .. ودرجاتك على صدى البلد

شائعات تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026

التعليم تنفي تسريب نتيجة الثانوية العامة 2026 قبل اعتمادها من الوزير

امتحانات الثانوية الأزهرية

رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2026.. الإمام الأكبر اتصل بالأوائل لتهنئتهم

الطبيبة

بعد تسمم صغارها.. طبيبة تروي ساعات الرعب والمعاناة بسبب المكرونة سريعة التحضير

شيخ الأزهر

أوائل الثانوية الأزهرية: تهنئة شيخ الأزهر أبرز تكريم لمسيرتنا التعليمية ومصدر فخر لنا ولأسرنا

شمس البارودي

اتركوني وربي.. شمس البارودي ترد على منتقديها: لن أتنازل عن توثيق حياتي.. والدين مش طرحة

جنينة حيوانات الجيزة

بدأ العد التنازلي.. متى تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور؟

ترشيحاتنا

النجم حمادة هلال

حمادة هلال يعلن موعد طرح أغنية «كنت واحد من كثير» لذوي الهمم.. ويكشف مفاجأة بشأن ألبومه الجديد

محمد شاهين يوجّه رسالة شكر إلى رامي صبري بعد مشاركته في حفل الساحل الشمالي: "حفلة عسل وكسر الدنيا كالعادة"

محمد شاهين يوجّه رسالة شكر إلى رامي صبري بعد مشاركته في حفل الساحل الشمالي: "كسر الدنيا كالعادة"

مهرجان الأوبرا الصيفي

صيف الأوبرا 2026.. مؤلفات سويت ساوند على المكشوف ومدحت صالح مع عمر سليم

بالصور

فستان ناعم .. رانيا منصور تستعرض جمالها

رانيا منصور
رانيا منصور
رانيا منصور

فيديو

٣مواقف بطولية

جدعنة المصريين..3 شباب في مواقف بطولية

محامية المنتزه

صدمة في المنتزه.. ابنة تنهي حياة والدتها داخل الشقة وتختفي| والتفاصيل صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

زينب الزغبي

زينب الزغبي تكتب: هذا ما كتمناه عن عامل الخردة.. وفضحته أسرته

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة ورت إمات إس

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: وهمُ القوة في زجاجة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: من مستشفى قنا في الصعيد .. إلى الرحمانية في البحيرة .. السر في المنظومة

د. ماريان جرجس

د.ماريان جرجس تكتب: القاهرة – دودوما

المزيد