حملات مكثفة في كوم أمبو لرفع الإشغالات وتطوير منظومة النظافة والإنارة العامة

تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة اللواء سمير البلاصي تنفيذ سلسلة من الحملات اليومية الشاملة بنطاق المدينة والقرى التابعة لها، والتى استهدفت رفع كافة أشكال الإشغالات، وتطوير منظومة النظافة العامة، وإصلاح وصيانة شبكات الكهرباء لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك، فى ظل توجيهات الدولة المصرية بالإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحسين البيئة الحضرية ، وتنفيذاً لتعليمات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكثيف الجهود الميدانية لإزالة التعديات ورفع كفاءة المرافق العامة.

جهود قروية لرفع الإشغالات وصيانة المرافق

شهدت الوحدة المحلية لقرية سلوا تحركات ميدانية مكثفة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات والتعديات بشارع "مصر / أسوان" بنطاق قرية سلوا بحري لتسيير الحركة المرورية، كما تمكنت فرق الصيانة من إصلاح عطل مفاجئ بمحول الكهرباء الواقع بمزلقان سلوا وإعادة انتظام التيار.

وفى سياق متصل، كثفت الوحدة المحلية لقرية الكفور أعمال رفع كفاءة النظافة العامة بالتعاون مع منظومة النظافة بالمجلس، وشملت الحملة تمشيط الشوارع الرئيسية بمنطقة "الكفور الحرية"، إلى جانب رفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة بشارع "مصر / أسوان" لإضفاء المظهر الحضارى والجمالى على الطريق .

حملات مكبرة لإزالة التعديات

قاد حي شرق مدينة كوم أمبو حملة موسعة لإعادة الانضباط إلى الشوارع الرئيسية والميادين، نجحت في إزالة كافة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من أمام مكتب بريد كوم أمبو وشارع بورسعيد الحيوى، وامتدت الجهود لتشمل إزالة الإشغالات بمنطقة "الإصلاح البحرية"، بالإضافة إلى تطهير محيط الساحة الشعبية وبنك مصر من أي تعديات تعوق حركة المارة .

رفع كفاءة الإنارة العامة ومواجهة سرقات التيار

وفى قطاع المرافق، أجرى قسم الكهرباء بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو أعمال صيانة موسعة لشبكة الإضاءة، شملت رفع كفاءة إنارة طريق "الرغامة غرب" وصولاً إلى سكن الدريسة، وتطوير إنارة طريق "الإسماعيلية / البصالي". كما نجحت فرق الطوارئ في إصلاح الأعطال الكهربائية بمنطقة "الشيخ إدريس" و"مرسى المنصورية"، بالتوازي مع شن حملة لفصل توصيلات سرقات التيار الكهربائي غير القانونية بناحية الإصلاح البحرية حفاظاً على كفاءة الشبكة وممتلكات الدولة.

إستمرار خُطط التطوير المستدام

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو على إستمرار هذه الحملات الميدانية بجميع الأحياء والقرى بشكل دوري، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة اليومية للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومستهدفات التنمية المستدامة بمحافظة أسوان.

وفي إطار جهود محافظة أسوان للإرتقاء بالخدمات العامة، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو حملات مكثفة شملت رفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية، وتطوير منظومة النظافة بقرى سلوا والكفور وحي شرق، إلى جانب صيانة شبكات الإنارة وإصلاح الأعطال الكهربائية، بما يسهم فى الحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.