تعليم أسوان يتابع امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي

تفقد الدكتور ربيع أبو يوسف، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم السبت لجنة أسوان الثانوية بنات، حيث تابع امتحانات الدور الثاني للصفين الأول والثاني .

وخلال الجولة اطمأن وكيل تعليم أسوان على انتظام أعمال الامتحانات، والتزام الجميع بالتعليمات والضوابط المنظمة لسير العملية الامتحانية.

امتحانات

وبحديث مع الطالبات، تأكد وكيل الوزارة من وضوح الورقة الامتحانية، وأن الأسئلة جيدة ومن المنهج الدراسي.

يذكر أن طلاب الصف الأول أدوا امتحانهم اليوم فى مادة "التاريخ"، بينما أدى طلاب الصف الثاني امتحانهم فى مادتي "التاريخ وتطبيقات الرياضيات".