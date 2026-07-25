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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دليل اختبارات القدرات بكلية التربية بنين بالأزهر.. البرامج المتاحة وخطوات التسجيل

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
محمد صبري عبد الرحيم

أعلنت كلية التربية بنين بالقاهرة جامعة الأزهر، عن إتاحة دليل خريج الثانوية الأزهرية للتسجيل في اختبارات القدرات ببرامج وشعب الكلية، وذلك لمساعدة الطلاب على معرفة خطوات التقديم والشروط المطلوبة للالتحاق بالبرامج التعليمية المختلفة، ويقدم دليل اختبارات القدرات شرحًا واضحًا لإجراءات التسجيل واختيار البرامج المتاحة داخل كلية التربية بنين بالقاهرة.

وتعد كلية التربية بنين بالقاهرة بجامعة الأزهر من الكليات التي تحظى بإقبال كبير من طلاب الثانوية الأزهرية، نظرًا لما توفره من تخصصات تؤهل الخريجين للعمل في مجالات التعليم والتربية والتخصصات المرتبطة بها، لذلك يحرص الطلاب على متابعة تفاصيل اختبارات القدرات ومواعيد التسجيل لضمان استكمال إجراءات الالتحاق في الوقت المحدد.

تسجيل اختبارات القدرات 

وقالت كلية التربيةفي بيان لها: «إذا رغبت في الالتحاق بأحد برامج كلية التربية بنين بالقاهرة فينبغي أن تعرف المعلومات الآتية: مهم جدًا: تظهر لك عند تسجيل اختبار القدرات أو كتابة الرغبات 5 رغبات ومسارات مختلفة داخل كلية التربية يعد كل مسار منها بمثابة كلية مستقلة،  لا يمكن التحويل بينها،  فكأنك ستتقدم إلى 5 كليات مختلفة، هي:

-المسار الأول: كلية التربية تخصص عام انتظام، وفيه شعب أدبية وعلمية تختص بإعداد معلم (عربي، إنجليزي، فرنسي، دراسات إسلامية، تاريخ، جغرافيا، علم نفس، رياضيات، كيمياء وطبيعة، بيولوجي).

-المسار الثاني: كلية التربية؛ تخصص التربية الفنية.

-المسار الثالث: كلية التربية؛ تخصص المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم.

-المسار الرابع: كلية التربية؛ تخصص التربية الخاصة.

-المسار الخامس: كلية التربية، تعليم أساسي، وفيه إعداد معلم ابتدائي، في تخصصات: (قرآن كريم وتربية إسلامية، عربي، إنجليزي، دراسات اجتماعية، علوم، رياضيات).

دليل خريج الثانوية الأزهرية اختبارات القدرات كلية التربية بنين جامعة الأزهر خطوات التقديم طلاب الثانوية الأزهرية

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