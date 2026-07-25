التصريح بدفن جثة عامل سقط أثناء تركيب دش علي عمارة بالمنيا الجديدة

لقي فني تركيب وصيانة أطباق الدش مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس خلال عمله داخل إحدى العمارات السكنية بمدينة المنيا الجديدة، تم نقله للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن الجثة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بمصرع فني إثر سقوطه من الطابق الخامس وتبين أن الراحل يدعى م. ا. ا يعمل على إصلاح أحد أطباق الدش أعلى العقار، قبل أن يختل توازنه ويسقط من الطابق الخامس، متأثرًا بإصاباته، وجرى نقل جثمانه إلى مشرحة المستشفى.

وبعد الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، صرحت جهات التحقيق بدفن الجثمان، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة، فيما شيع أهالي المتوفى وأصدقاؤه جثمانها وسط حالة من الحزن الشديد.