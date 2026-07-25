إنقاذ 29 شخصًا من سفينة صيد فيتنامية و33 آخرين في انتظار الإنقاذ

نجحت السلطات الصينية في إنقاذ 29 شخصا، بينما يظل 33 آخرين في انتظار عمليات الإنقاذ، بعد تعرض سفينة صيد فيتنامية لحادث طارئ بالقرب من شعاب يونجشو في جزر نانشا ببحر الصين الجنوبي اليوم السبت، حسبما أفاد مركز سانشا للبحث والإنقاذ البحري.

وكانت السفينة "كنوي نجوين 18" تقل 62 شخصا عندما واجهت صعوبة في المياه القريبة من الشعاب مساء اليوم.

وحتى الساعة 6:54 مساء اليوم، كانت سفينة الإنقاذ "نانهاي جيو 115" التابعة لمكتب نانهاي للإنقاذ التابع لوزارة النقل الصينية قد انتشلت 29 شخصا من المياه، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ.