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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بيلاروس تحذر بولندا من هجوم محتمل يستهدف أبناء ناشط بيلاروسي

بيلاروس
بيلاروس
أ ش أ

أعلنت بيلاروس أنها أبلغت السلطات البولندية بمعلومات بشأن تهديد إرهابي محتمل على الأراضي البولندية، قالت إنه يستهدف أبناء ناشط بيلاروسي يقيم في بولندا، فيما أكدت وارسو أنها تتعامل بجدية مع جميع التحذيرات المتعلقة بالإرهاب وتعمل على التحقق منها.

وقالت وزارة الخارجية البيلاروسية إنها استدعت القائم بالأعمال البولندي في مينسك، كشيشتوف أوجانا، وأطلعته على معلومات تتعلق بالهجوم المزعوم، معربة عن استعدادها لتقديم مزيد من التفاصيل إلى الجانب البولندي إذا لزم الأمر.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المشتبه به يقيم في بولندا، ولديه سوابق جنائية، كما فقد مؤخرًا الحماية الإضافية وحق الإقامة في البلاد.

وأضافت السلطات البيلاروسية أن الشخص كان يخطط لاستهداف أبناء ناشط بيلاروسي مقيم في بولندا، بدافع الانتقام، مدعية أن الناشط لم يقدم له الدعم الكافي للاحتفاظ بوضع قانوني معين داخل بولندا.

من جانبه، قال المتحدث باسم الوزير البولندي المنسق للأجهزة الخاصة، ياستسيك دوبرجينسكي، إنه لا يعلق على التقارير الإعلامية المتعلقة بالقضية، لكنه أكد أن الأجهزة الأمنية البولندية "لا تستخف بأي إشارة مقلقة، وتتعامل مع جميع المعلومات بشأن التهديدات المحتملة بمنتهى الجدية والحزم".

وأوضح دوبرجينسكي أن أجهزة الاستخبارات لا تعلن عادة عن تفاصيل تحركاتها في المراحل الأولى من التحقيقات.

بدوره، قال وزير الخارجية البولندي، رادوسواف شيكورسكي، إن السلطات لا تزال تتحقق من المعلومات التي وردت من بيلاروس، مضيفًا أن "كل تحذير يتعلق بالإرهاب يُؤخذ على محمل الجد ويجري التحقق منه".

بيلاروس السلطات البولندية تهديد إرهابي الأراضي البولندية

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