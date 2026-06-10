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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

2000 جنيه خسارة.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بمصر

الذهب
الذهب
آية الجارحي

خسر سعر جرام الذهب خلال تعاملات اليوم الاربعاء نحو 240 جنيها، حيث هبط سعر الذهب عيار 21 من مستوى الـ 6350 إلى 6110 الآن.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب نحو 2000 جنيه، حيث تراجع السعر من 50.800 مساء تعاملات أمس إلى 48.880 جنيه الان.

 أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب التراجع خلال التعاملات مساء اليوم الأربعاء ، بعد أن سجّلت أدنى مستوى لها منذ نحو 3 أشهر.

وذلك بفعل صعوبة الوصول قريبًا إلى تسوية لإنهاء الحرب في الشرق الاوسط، وتفاقم المخاوف بشأن التضخم ورفع أسعار الفائدة.

ودخلت أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة في مسار الهبوط بعد أن فقدت معظم المكاسب التي حققتها سابقًا.

وتراجع المعدن الاصفر بشكل واضح نتيجة تغيرات في الأسواق العالمية وتراجع حدة التوترات الجيوسياسية.

وأوضح سعيد إمبابي المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة خلال تصريحات تلفزيونية، أن التوقعات السابقة بارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية كان مبالغًا فيها إلى حد كبير، وأن السوق شهد نوعًا من “تصحيح الأسعار” بعد موجة صعود قوية.

ولفت  إلى أن الاتجاه الحالي يعتمد بشكل كبير على تطورات الأوضاع السياسية، خاصة ما يتعلق بالحرب الإيرانية الإسرائيلية.

من جانبه قال الدكتور أحمد معطي، خبير أسواق المال، إن التراجعات التي شهدها الذهب مؤخرًا لا يمكن وصفها بأنها "ليلة سقوط الذهب"، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية حول العالم لا تزال مستمرة في شراء المعدن الأصفر، وهو ما يعكس وجود عوامل داعمة ومطمئنة للسوق على المدى الطويل. 

أسعار الذهب اليوم 

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الذهب اليوم الاربعاء 10-6-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4118 دولارا الان.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5237 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6110 جنيهات بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام. 

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 6898 جنيها للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب 48.880 جنيه.

الذهب سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عالميًا بورصة الذهب مباشر

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