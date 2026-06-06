نزل 1360 .. الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة اليوم

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 6-6-2026 علي مستوى محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس.

الجنيه الذهب يتراجع

فقد سعر الجنيه الذهب أكثر من 1360 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 51.88 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 130 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 6485 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و 7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6993 حنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5585 جنيها للشراء و 5507 جنيها للبيع .

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4328 دولار للشراء و 4327 دولار للبيع.