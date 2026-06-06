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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 1360 .. الجنيه الذهب يتراجع في الصاغة اليوم

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
محمد يحيي

تراجع سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 6-6-2026 علي مستوى محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس.

الجنيه الذهب يتراجع 

فقد سعر الجنيه الذهب أكثر من 1360 جنيهًا في محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه أمس.

هبوط مفاجئ لـ الجنيه الذهب .. سعر المعدن الأصفر اليوم

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب نحو 51.88 ألف جنيه.

سعر الذهب اليوم

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 130 جنيها في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

800 جنيه فرق.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم 1/7/2025

آخر تحديث لسعر الذهب 

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب 6485 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر  عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و 7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6993 حنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

اسعار الذهب سعر الجنيه الذهب اليوم

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5585 جنيها للشراء و 5507 جنيها للبيع .

1000 جنيه| عاصفة تضرب الجنيه الذهب وسعر عيار 21 مفاجأة

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 4328 دولار للشراء و 4327 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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