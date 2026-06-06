طلع 2000 قرش .. سعر الذهب يرتفع لـ6485 جنيهًا في الصاغة

ارتفع سعر الذهب بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم السبت 6-6-2026 داخل محلات الصاغة المختلفة.

الذهب يرتفع مجددا

وصعد سعر الذهب مقدارا طفيفًا بمختلف الأعيرة الذهبية لم يجاوز 20 جنيها علي الأقل بمختلف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل آخر تحديث لسعر جرام الذهب 6485 جنيها .

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7411 جنيها للشراء و7342 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر 22 نحو 6793 جنيها للشراء و 6731 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6485 جنيها للشراء و6425 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5558 جنيها للشراء و 5507 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 51.88 ألف جنيه للشراء و 51.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4328 دولار للشراء و 4327 دولار للبيع.