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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود فرع سلامة الغذاء بالمحافظة وحملاته الرقابية على الأسواق

خلال المتابعة
خلال المتابعة
الإسماعيلية انجي هيبة

تابع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة من خلال فرع الهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك خلال الفترة من ١٥ حتى ٢١ يوليو الجاري.

وأوضحت الدكتورة هانم سالم علي مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالإسماعيلية، أن الفرع قام بتنفيذ ٣ حملات مشتركة بالتعاون مع مباحث التموين بالإسماعيلية، ومديرية التموين والتجارة الداخلية، تم من خلالها المرور على ١٤ منشأة عالية الخطورة وأسفرت الحملة عن التحفظ على ١٨٨ كيلو جرام من المنتجات والمشروبات الغذائية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر كما تم تحرير محضرين شهادات صحية ونقص اشتراطات سلامة الغذاء.

كما قام الفرع بتنفيذ ١٧ حملة على السوق المحلي والمرور على ١٢١ منشأة غذائية بمراكز ومدن والأحياء الثلاثة لمدينة الإسماعيلية مع التركيز على المنشآت عالية الخطورة.

وأسفرت الحملة عن، إعدام  ١٤٣ كيلو جرام من المواد الغذائية التي تظهر عليها علامات فساد ومنتهية الصلاحية، كما تم التحفظ على ٢٥٨ كيلو جرام من المواد الغذائية منتهية الصلاحية والتي تظهر عليها علامات فساد.

كما قام فرع الهيئة بعدد ١١ مأمورية للرقابة على الصادرات وفحص عدد ١١ رسالة صادر بكمية ٦٨٩.٣٤ طن بجانب القيام بعدد ٦ مأموريات للرقابة على المصانع ومأموريتين للرقابة على السلاسل التجارية الكبرى، وفحص ٩ شكاوى غذائية بجانب القيام بعدد ٤ مأموريات للرقابة على المنشآت السياحية.

كما قام فرع الهيئة بتوجيه مسؤولي المنشآت الغذائية بضرورة سرعة التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والالتزام التام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية، مع منحهم مهلة محددة لتوفيق أوضاعهم القانونية.

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