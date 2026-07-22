الكاف: ننتظر قرار المحكمة الرياضية الدولية في كأس أمم أفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

أكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم على انتظاره القرار بشأن نهائي كأس الأمم الأفريقية بين السنغال والمغرب.

وقال موتسيبي في تصريحات صحفية: فيما يتعلق بلقب كأس الأمم الأفريقية 2025، نحن ننتظر القرار النهائي من محكمة التحكيم الرياضي بشأن النزاع الدائر حول نهائي كأس الأمم الأفريقية بين المغرب والسنغال.

قرارات الكاف

كشف باتريس موتسيبى رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم “ كاف” عن عدة قرارات مهمة بشان شكل بطولة أمم أفريقيا وبطولة دوري أبطال افريقيا

أعلن باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “ الكاف” عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

وقال موتسيبي في تصريحاته: فتحنا المجال لمشاركة 28 منتخبًا بدلا من 24 في كأس أمم أفريقيا المقبلة لزيادة حجم التنافس.

وواصل رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم: تم رفع قيمة جوائز بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 بنسبة 900% سيحصل الفائز على 2 مليون دولار.

وأعلن موتسيبي عن إقامة بطولة أمم أفريقيا كل 4 سنوات بدلا من سنتين في محاولة منه لتقديم شكل مختلف للبطولة.

وأكد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على عدم زيادة عدد الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا .

وقال موتسيبي خلال تصريحاته : المقترحات تقدم لنا ونقوم بدرستها جيدا ونتخذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية امل ان تكونوا سعداء بالاجابة.

وأضاف: سيقدم هذا الطلب إلى الامين العام والمكتب التنفيذي وسيتم اتخاذ القرار الذي في صالح الكرة الافريقية.